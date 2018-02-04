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Российский адмирал не верит в успех поисков обломков подлодки «Сан-Хуан»

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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
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Шансы найти обломки аргентинской субмарины «Сан-Хуан» минимальны, поскольку она могла затонуть на глубине более 6 тыс. м. Такую точку зрения высказал бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

Он отметил, что, предположительно, на борту подлодки произошел взрыв, который привел к разрушению корпуса. Потеряв продольную остойчивость, субмарина с большой скоростью опустилась на дно.

«На такой глубине корпус субмарины однозначно был раздавлен давлением воды», — приводит «РИА Новости» слова Валуева.

Он подчеркнул, что шансы найти подлодку при таких обстоятельствах минимальны.

Ранее аргентинские СМИ сообщили, что авария на субмарине произошла на границе шельфовой зоны, за которой начинался резкий обрыв. Глубина может составлять до 6 тыс. м.

Дизельная подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту находились 44 члена экипажа, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик.

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