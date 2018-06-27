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Глава Минобороны Португалии рассказал о зацикленности НАТО на России

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Североатлантический альянс зациклен только на России и игнорирует проблемы других стан — членов НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Португалии Жозе Алберту Азереду Лопеш.

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«Я занял должность в ноябре 2015 года. Мое первое заседание (в НАТО) мы обсуждали только Россию, Россию и Россию. И я даже спросил, улыбаясь, нахожусь ли я на встрече Организации Варшавского договора, потому что я не услышал ни слова об Атлантике, северной части Атлантики и новых вызовах транснационального терроризма», — заявил министр в интервью газете Diffence News.

Лопеш добавил, что не хочет преуменьшать опасения прибалтийских стран в связи с соседством с Россией, однако альянс не должен игнорировать другие проблемы.

«НАТО всегда должно быть двигателем, который интегрирует и интерпретирует проблемы, которые испытывает каждое государство. Я думаю, что у НАТО есть светлое будущее, но оно должно адаптироваться к новым вызовам», — указал Лопеш.

В начале июня стало известно о планах НАТО создать резерв в 30 тыс. военнослужащих «на случай нападения России». С инициативой выступили американские власти, а ведущая роль в новом соединении будет отводиться Германии. Данную меру поддержали ряд стран — членов Североатлантического альянса.

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