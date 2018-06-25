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Генсека НАТО обрадовала перспектива встречи Путина и Трампа

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что возможная встреча президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным соответствовала бы политике альянса.

Об этом он сказал журналистам 25 июня в Люксембурге, куда прибыл на Совет ЕС по иностранным делам.

«НАТО верит в диалог с Россией», — цитирует генсека ТАСС

15 июня Трамп объявил о том, что вскоре может встретиться с Путиным. В Кремле сообщили, что это может произойти уже этим летом.

По данным СМИ, встреча может состояться в Вене.

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