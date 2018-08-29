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Чайка заявил о необходимости санкции для работодателей за отказ принимать пенсионеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В отношении работодателей, отказывающихся принимать на работу пенсионеров, должны применяться санкции, заявил генпрокурор России Юрий Чайка.

В беседе с журналистами он пояснил, что это его личная точка зрения, передает ТАСС.

Чайка напомнил, что право на труд — это конституционное право гражданина, «если оно ущемляется, то должны быть предусмотрены, безусловно, какие-то государственные санкции для такого нерадивого работодателя».

Ранее 29 августа во время обращения к россиянам по поводу изменений в пенсионном законодательстве президент России Владимир Путин заявил, что необходимо ввести административную и уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста и отказ в приеме на работу пожилых людей.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сенаторы поддержат предложенные президентом России поправки, усиливающие ответственность работодателей за нарушение прав граждан предпенсионного возраста.

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