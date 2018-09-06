На состоявшемся в Нью-Йорке заседании Совбеза ООН по вопросу применения отравляющих веществ в Солсбери и Эймсбери представитель Великобритании Карен Пирс припомнила России буквально все. И «переворот» в Черногории, и «кибератаки», и «вмешательство в выборы» по всему миру. По всем пунктам беспочвенных обвинений в адрес нашей страны российский МИД уже давал исчерпывающие объяснения. На заседании наш постпред при ООН Василий Небензя в очередной раз напомнил, что именно мы призывали и призываем Лондон к сотрудничеству, от которого британские власти с первого дня категорически отказываются. Министерство иностранных дел России уже устало по всем имеющимся каналам предлагать Великобритании «перейти к практическому взаимодействию по линии правоохранительных органов».

Представители Российской Федерации на всех уровнях напоминают, что в настоящее время произвести и использовать «Новичок» могут около двух десятков стран. Среди них совершенно неудивительно обнаружить Великобританию и США: химическая формула и масс-спектр вещества A-234 имеются и в Спектральной библиотеке Национального института стандартов и технологии (NIST) Соединенных Штатов, и в базе данных британского Королевского химического общества. Но именно эти две страны так громко кричат «Держи вора», что самые обоснованные подозрения в их адрес должны быть по законам жанра отметены как недостойные даже малейшего внимания.

К огромному сожалению, следует констатировать: в мире постправды истина и реальные факты практически никого не интересуют. «Приговор вынесен. Виновный — Россия — объявлен», — совершенно справедливо отметил наш представитель в Совбезе ООН.

В «химических атаках» на территории Западной Европы британские официальные лица уже без стеснения обвиняют главу российского государства. Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес прямо говорит о «роли» Владимира Путина в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в начале марта 2018 года. «В конечном итоге он несет ответственность, поскольку является президентом Российской Федерации», — заявил английский чиновник в эфире канала ВВС.

Ранее премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, будучи немного более сдержанной в оценках, возложила вину за инцидент в Солсбери на «российскую спецслужбу ГРУ», якобы действующую с санкции лица на «высоком уровне» российской власти. И не важно, что структуры с таким названием не существует в России с 2010 года. С тем же успехом можно свалить всю вину на более привычное для западного уха КГБ. Или Красную Армию.

И не важно, что в представлении англичан прилететь русские киллеры должны были непременно рейсом «Аэрофлота» и засветиться на всех возможных камерах наблюдения, где только можно оставляя следы соответствующих химических веществ (по «классическому» шаблону отравления Литвиненко). Для наглядности. А заодно и последующего обоснования планируемого запрета на полеты авиакомпании в США, например.

Не будем делать подробного экскурса в прошлое, но отметим особенно примечательное в историческом контексте «письмо Зиновьева» - фальшивка, вброшенная в английскую прессу в 1924 году с целью сорвать нормализацию отношений с Советской Россией и дискредитировать первое в истории Соединенного Королевства лейбористское правительство, дружественное нашей стране. Провокационное письмо, приписываемое руководителю Коминтерна, было опубликовано за четыре дня до выборов в газете «Daily Mail». Как итог – формирование по итогам голосования правительства консерваторов и фактический разрыв ранее подписанных договоров между Советской Россией и правительством Джеймса Макдональда.

И ведь ни тогда, ни уже тем более сейчас до конца неясно, на каком вообще языке нам следует далее вести диалог с официальным Лондоном? На что опираться, на чем делать акцент? Ведь сейчас как, пожалуй, никогда ранее складывается стойкое впечатление, что мы живем в параллельных вселенных. Состыковать эти практически непересекающиеся реальности в определенных условиях могла бы ОЗХО. Однако в настоящее время Великобритания настойчиво пытается превратить эту авторитетную организацию из неангажированного арбитра в своего невольного сообщника. Официальный Лондон цинично использует промежуточные и, что крайне важно, основанные на представленных Соединенным Королевством пробах, выводы ОЗХО для того, чтобы создать видимость подтверждения профильной структурой своих беспочвенных инсинуаций. Как бы ставя легитимирующую печать организации на порционно выдаваемые в прессу в зависимости от политической сезонности наборы плохо стыкующихся домыслов.

Казалось бы, расследование продолжается, но Лондон уже подготовил в отношении Москвы новый пакет санкций и даже, по сообщениям британской прессы, вознамерился осуществить против нашей страны серию деструктивных кибератак. Хотелось бы напомнить горячим головам в Великобритании, что в случае практической реализации таких планов Россия будет вынуждена считать происходящее актом агрессии. Со всеми вытекающими последствиями. Поистине русские имеют просто колоссальный запас терпения, чем многие в этом мире откровенно злоупотребляют. Однако важно помнить и понимать, что бесконечно подставлять вторую щеку Россия не может.

Как бы то ни было, держаться за мир и искать пути к диалогу наша страна будет буквально до последнего: «На этой планете нам придется сотрудничать, хотите вы или нет»…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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