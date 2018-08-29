29 августа мир отмечает Международный день действий против ядерных испытаний. Памятная дата, установленная в 1996 году ООН по инициативе Казахстана, призвана «способствовать осуществлению полной ликвидации ядерного оружия путем мобилизации международных усилий». Основным препятствием на пути реализации этой конструктивной установки ООН являются Соединенные Штаты Америки. В 2006 году Генеральной ассамблей организации была принята резолюция, подчеркивающая необходимость скорейшего подписания и ратификации Всеобъемлющего договора о запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ). За принятие резолюции проголосовали 172 страны, против — только две: США и КНДР.

Это далеко не единственный пример, когда миротворческие инициативы стран ЕАЭС натыкаются на деструктивное противодействие со стороны Вашингтона.

После распада СССР Россия оставалась обладательницей крупнейших в мире запасов химического оружия. Однако Москва досрочно выполнила взятые на себя обязательства перед международным сообществом и уничтожила все имеющиеся в ее распоряжении 40 тыс. тонн отравляющих веществ к 27 сентября 2017 года. В то же время США, которые обязались ликвидировать весь арсенал химоружия к 2012 году, постоянно переносят сроки реализации обещанного.

Более того, Соединенные Штаты по сути решили «проучить» Российскую Федерацию за добровольное и теперь уже даже можно сказать опрометчивое разоружение — на днях вступили в силу новые санкции в отношении нашей страны за «химическую атаку» в Солсбери, в которой по странному совпадению использовалось нервно-паралитическое вещество, формула которого была доподлинно известна американским и британским специалистам.

С таким же маниакальным упорством США продолжают наказывать Сирию за то, что эта страна, опять же с подачи России, еще в 2014 году выполнила обязательства по ликвидации своего немалого арсенала химоружия. Это было официально подтверждено в 2016 году Организацией по запрещению химического оружия. Более того, генеральный директор ОЗХО Ахмет Узюмджю отдельно отметил тот факт, что последние 75 цилиндров сирийского фтороводорода были переработаны в американском Техасе.

Последнее обстоятельно должно было развеять сомнения США в реальном химическом разоружении САР. Но нет. В ответ на якобы имевшее место применение отравляющих веществ сирийской правительственной армией Вашингтон уже дважды осуществлял в обход ООН бомбардировку ее территории.

Объяснение такому, казалось бы, парадоксальному поведению простое. США зарабатывают преимущественно на войне. Так было и в первую мировую, и во вторую, и в период холодной войны, и особенно после ее окончания, когда был уничтожен СССР — единственный полноценный противовес американской экспансионистской политике.

Стремление к миру во всем мире, которое не только на словах, но и на деле демонстрирует Россия, это не просто убытки для США, но и вызов их глобальному доминированию.

Когда экс-главком НАТО в Европе Филип Бридлав называет нашу страну «экзистенциальной угрозой» для США, их союзников и всего мирового порядка, это означает одно. Сам факт существования сильной и суверенной России как минимум превращает дальнейшую глобальную экспансию Запада в весьма затруднительное и крайне затратное предприятие.

Российский миротворческий подход со ставкой на всеобщее благополучие и взаимную выгоду вместо «войны всех против всех» получает всё большее международное признание. Большинство стран мира, несмотря на старания Запада, видят в нас не мирового жандарма, а, наоборот, защитника от произвола «сильных мира сего».

Современный российский ВПК по праву считается одним из лучших в мире. При несопоставимо меньших по сравнению с США затратах. Но самое главное, что даже в оружейном экспорте России, как в капле воды, отражается оборонительный характер нашей военной машины. На первый план военно-технического сотрудничества Москвы со всё большим числом стран сейчас выходят оборонительные системы С-400. Таким образом, мы в прямом смысле становимся для них защитниками и гарантами безопасности. Даже члены Североатлантического альянса уже начинают закупать российские ЗРК, в том числе выражая протест против диктата Вашингтона.

США, как ни одна другая страна мира, постоянно подстегивают глобальную гонку вооружений. Во всех смыслах. Кто-то наращивает военные мускулы по прямому требованию Вашингтона (в рамках НАТО), а кто-то — чтобы защититься от его потенциальной агрессии.

При этом любая миротворческая инициатива, особенно исходящая от России, буквально рубится США на корню.

Несмотря на это, Москва продолжает соотносить укрепление своей безопасности с целями и задачами избавления мира от оружия массового поражения. При этом следует иметь в виду: для танго нужны двое. Россия даже готова взять на себя ведущую роль в этом жизнеутверждающем танце. Но без симметричных мер со стороны Соединенных Штатов глобальная демилитаризация всегда будет ограничена рамками сохранения международного баланса сил: ждать одностороннего разоружения со стороны Кремля уж точно не стоит.

На сегодняшний день кажется, что будущее мира без смертоносного оружия не наступит никогда. Но так ли уж фатальна его недостижимость? Быть может, терпение и труд России, которая упорно гнет свою миротворческую линию, со временем «перетрут» американское противодействие и достигнут глобального успеха…

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

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