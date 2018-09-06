Россия обойдется без повышения налогов и без займов

Правительство не планирует ближайшие шесть лет повышать уровень налоговой нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Московском финансовом форуме. Премьер также отметил, что России удалось вопреки санкциям и кризисам вернуть экономику к росту, создав за предыдущие годы «достаточно неплохую базу для дальнейшего развития». Этот тезис подтвердили и другие участники форума. В частности, представители Минфина заявили, что в случае реализации санкционного стресс-сценария у России есть ресурсы для того, чтобы выкупить с рынка все свои облигации федерального займа (ОФЗ).

Изменения в налоговую систему, которые вступят в силу с 1 января 2019 года, станут окончательными на ближайшие шесть лет. Об этом заявил Дмитрий Медведев. Таким образом, до 2025 года в России будет действовать новый мораторий на повышение налогов. С нового года в России будет повышена ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с действующих 18% до 20%.

- В целом нынешняя фискальная нагрузка в России соответствует тому уровню, который принят в странах ОЭСР. Хочу особо подчеркнуть, что этот уровень сохранится в предстоящие шесть лет – это действительно важно. Фактически мы сохраняем налоговый мораторий. И не планируем ничего изменять, - сказал Дмитрий Медведев.

О том, что возможности дальнейшего экономического развития и преодоления санкций есть, говорили другие участники форума. Например, в этом году Минфин, скорее всего, больше не будет занимать средства на внешних рынках, и это не станет для страны болезненным, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

— Если такая напряженность на финансовых рынках для стран с развивающимися экономиками сохранится до конца года, а судя по всему, именно так и будет, вряд ли мы будем планировать размещение оставшейся части внешних заимствований. Вполне можем обойтись и без такого участия на внешних рынках, — сказал Антон Силуанов.

В августе США заявили, что могут ввести санкции против российского госдолга, которые будут распространяться на новые выпуски облигаций федерального займа. Хотя участники московского форума в основном заявляли, что не верят в столь жесткий санкционный сценарий, замминистра финансов Владимир Колычев подчеркнул, что запас ликвидности нашей страны составляет 3 трлн рублей. По его словам, этих средств хватит до конца 2019 года, чтобы и вовсе не наращивать госдолг. А в случае реализации пессимистичного сценария у России есть возможность даже полностью выкупить все свои облигации. Сейчас предпосылок к этому пока нет, подчеркнул он.

Выступая на форуме, председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил, что несмотря на угрозу новых санкций, он не видит внутренних рисков для финансовой системы России. Минимизировать последствия ограничений, по его мнению, помогут ряд мер. В частности, развитие расчетов с другими странами в нацвалютах, регистрация в России всех отечественных компаний. Условия для переноса головных структур офшорных холдингов российских компаний в нашу юрисдикцию в стране уже созданы.

Еще одним важным фактором Андрей Костин считает перенос инфраструктуры рынка еврооблигаций в российское правовое поле и обращение акций российских эмитентов на Московской бирже.

Однако ожидание новых санкций в ближайшее время все же будет оказывать влияние на курс рубля, отметил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что в долгосрочной перспективе российская валюта будет оставаться устойчивой.