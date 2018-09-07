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В Германии рассказали о несоблюдении США антироссийских санкций

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Фото: ТАСС/Юрий Машков
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США оказывают давление на Европу в вопросе санкций против России, при этом сами ведут бизнес с Москвой, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

В качестве примера несоблюдения Вашингтоном санкций журналист отмечает покупку американским концерном Orbital ATK ракетных двигателей у «Энергомаша».

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Без них, пишет Баллин, США не смогут доставлять грузы на Международную космическую станцию. При этом даже критика со стороны конгресса не может заставить Пентагон отказаться от российских космических технологий.

«В данном случае, судя по всему, коммерческая выгода взяла верх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется США в $3 млрд», — говорится в статье.

Кроме того, журналист отмечает, что Вашингтон ведет с Москвой переговоры о закупке для американских служб пистолетов типа «Оса», произведенных концерном «Техмаш».

Такое оружие уже получили на вооружение полицейские в штате Аризона.

Баллин отмечает, что оружейные сделки с РФ неприемлемы для США по «принципиальным соображениям», однако покупка пистолетов говорит, что принципы не так уж и сильны.

«Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указам из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией», — добавил журналист.

США и Евросоюз вводят санкции против РФ с 2014 года. Тогда причиной называлась ситуация на Украине. 6 сентября США замминистра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что Вашингтон настолько раскрутил маховик санкций, что процесс введения новых ограничений против России может некоторое время идти по инерции.

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