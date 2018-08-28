Глава МВД Италии заявил о намерении вновь посетить Россию

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о намерении совершить новую поездку в Россию. Об этом глава МВД сообщил 28 августа на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

Сальвини занял должность главы МВД Италии и заместителя премьер-министра страны Джузеппе Конте с 1 июня текущего года. 15 июля министр прибыл с официальным визитом в Россию.

Глава МВД Италии провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым.

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе незаконную миграцию, борьбу с наркотрафиком, а также антироссийские санкции.

31 мая лидер фракции «Движение пяти звезд» Луиджи Ди Майо и глава партии «Лига Севера» Маттео Сальвини договорились о составе нового правительства Италии. В качестве премьер-министра была подтверждена кандидатура Джузеппе Конте.

Новое правительство Италии выступает за пересмотр системы европейских санкций против России. По словам Конте, Рим станет инициатором пересмотра ограничительных мер и «поборником открытости по отношению к России».