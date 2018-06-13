Сальвини назвал Россию главным союзником Запада в борьбе с терроризмом

Россия — главный союзник Запада в борьбе с терроризмом. Об этом «Известиям» заявил вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

По словам политика, последние события показывают, что попытка изолировать Россию была большой ошибкой. Он согласен с Дональдом Трампом, который выступает за возвращение России в «большую восьмерку».

«Россия — наш фундаментальный союзник против терроризма. Мы, европейцы, должны работать вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы защитить нашу цивилизацию от нападений исламистских экстремистов», — считает Сальвини.

Любопытно, что Россия в данный момент даже не рассматривает сценарий возвращения в G8. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сейчас Москва делает «акцент на других форматах».

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«Россия — наш фундаментальный союзник»