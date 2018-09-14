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Помпео пообещал «серьезные последствия» за вмешательство в выборы

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Фото: REUTERS/Andrew Harnik
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Россию или любую другую страну ожидают «быстрые и серьезные последствия» в случае вмешательства в американские выборы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

По словам главы Госдепа, в последние годы Москва была «особенно агрессивна в использовании кибернетического потенциала, дезинформации и других скрытных мер», чтобы повлиять на ситуацию в США.

«Как дал ясно понять указ [о санкциях за вмешательство в американские выборы], если Россия или любое другое правительство, или люди, действующие от их имени, вмешаются, они столкнутся с быстрыми и жесткими последствиями», — пригрозил Помпео.

6 сентября стало известно, что власти США потратили миллиарды долларов на кибербезопасность в связи с якобы вмешательством Москвы в американские президентские выборы, которое ей приписывает Вашингтон. Россия неоднократно отвергала обвинения, отмечая их бездоказательность и указывая, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

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