СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подумывает об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в конгресс США, пишет газета New York Times.

По данным издания, которое ссылается на источники в министерстве обороны и Белом доме, некоторые просьбы американского лидера неоднократно встречали сопротивление главы оборонного ведомства, что вызывало недовольство президента. Так, именно из-за жесткой позиции Мэттиса долго приводилось в исполнение решение о запрете службы трансгендеров в вооруженных силах США.

Как отмечает газета, после промежуточных выборов в парламент в стране, вероятно, начнется «горячая» кампания по переизбранию Трампа на пост главы государства.

5 сентября о возможной отставке Мэттиса писала The Washington Post. Тогда поводом для увольнения издание называло якобы оскорбления в адрес Трампа со стороны министра. Однако позднее глава Белого дома опроверг эту информацию и заявил, что глава Пентагона останется на своем месте.

6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента. — Ред.), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента Соединенных Штатов.