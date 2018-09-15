Прямой эфир

СМИ сообщили о возможной отставке главы Пентагона

0
Фото: REUTERS/Yuri Gripas
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подумывает об отставке главы Пентагона Джеймса Мэттиса после промежуточных выборов в конгресс США, пишет газета New York Times.

«Страх» президента: Белый дом переполошился из-за книги
Репортер, расследование которого стоило места Никсону, рассказал о Трампе и его ближнем круге

По данным издания, которое ссылается на источники в министерстве обороны и Белом доме, некоторые просьбы американского лидера неоднократно встречали сопротивление главы оборонного ведомства, что вызывало недовольство президента. Так, именно из-за жесткой позиции Мэттиса долго приводилось в исполнение решение о запрете службы трансгендеров в вооруженных силах США.

Как отмечает газета, после промежуточных выборов в парламент в стране, вероятно, начнется «горячая» кампания по переизбранию Трампа на пост главы государства.

5 сентября о возможной отставке Мэттиса писала The Washington Post. Тогда поводом для увольнения издание называло якобы оскорбления в адрес Трампа со стороны министра. Однако позднее глава Белого дома опроверг эту информацию и заявил, что глава Пентагона останется на своем месте.

6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента. — Ред.), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента Соединенных Штатов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Куратор убийства Бен Ладена ушел из консультантов Пентагона из-за Трампа
Трамп назвал главу JPMorgan Даймона «неврастеником»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017