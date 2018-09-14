Трамп назвал главу JPMorgan Даймона «неврастеником»

Президент США Дональд Трамп назвал генерального директора финансового холдинга JPMorgan Chase & Co Джеймса Даймона «неврастеником».

На своей странице в социальной сети Twitter глава Белого дома заявил, что решение Даймона участвовать в выборах президента проблематично из-за того, что у него нет способностей, а также в связи с тем, что он плохой оратор и «неврастеник».

The problem with banker Jamie Dimon running for President is that he doesn’t have the aptitude or “smarts” & is a poor public speaker & nervous mess - otherwise he is wonderful. I’ve made a lot of bankers, and others, look much smarter than they are with my great economic policy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2018

Также Трамп отметил, что благодаря выбранной им экономической политике многие финансисты стали выглядеть умнее, чем есть на самом деле.

12 сентября Джеймс Даймон заявил, что мог бы победить нынешнего американского президента на выборах в 2020 году. Он отметил, что является таким же жестким, как Трамп, а также значительнее умнее его, пишет The Wall Street Journal.

Позднее он отказался от своих слов и отметил, что не намерен принимать участие в президентских выборах.

Даймон работал в президентском деловом консультативном совете до 2017 года вплоть до его роспуска. В 2016 году он рассматривался в качестве предполагаемого кандидата на пост министра финансов США.