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Конгрессмен раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Член конгресса США от Демократической партии Крис Ван Холлен положительно оценил принятый президентом Дональдом Трампом указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, но счел его слишком мягким.

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«Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента признает эту угрозу, но заходит недостаточно далеко», — написал политик в Twitter.

По мнению сенатора, в преддверии промежуточного голосования в парламент Соединенных Штатов единственным реальным решением было бы принятие инициативы, которую он и его коллега Марко Рубио представили в августе текущего года.

Законопроект под названием «Защита выборов (США. — Ред.) от угроз путем принятия закона о красных линиях» (DETER Act) предполагает введение санкций против России, в случае если она вмешается в ноябрьское голосование, а также в отношении других стран. В частности, было предложено наложить ограничения на банковский и энергетический секторы РФ.

Холлен считает, что в случае принятия их инициативы по российской экономике был бы нанесен серьезный удар.

12 сентября Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что санкции в рамках этого закона можно будет применять не только к физическим и юридическим лицам, но и к целым странам.

6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента. — Ред.), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента Соединенных Штатов.

В США уже больше года идет расследование якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Американские спецслужбы заявляют о причастности Москвы ко взлому компьютеров национального комитета Демократической партии.

Российская сторона обвинения категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в  Соединенных Штатах.

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