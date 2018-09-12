Конгрессмен раскритиковал новый указ Трампа о санкциях за мягкость

Член конгресса США от Демократической партии Крис Ван Холлен положительно оценил принятый президентом Дональдом Трампом указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, но счел его слишком мягким.

«Защита наших выборов от иностранных атак является одной из самых насущных проблем, стоящих перед нашей страной. Указ президента признает эту угрозу, но заходит недостаточно далеко», — написал политик в Twitter.

По мнению сенатора, в преддверии промежуточного голосования в парламент Соединенных Штатов единственным реальным решением было бы принятие инициативы, которую он и его коллега Марко Рубио представили в августе текущего года.

Законопроект под названием «Защита выборов (США. — Ред.) от угроз путем принятия закона о красных линиях» (DETER Act) предполагает введение санкций против России, в случае если она вмешается в ноябрьское голосование, а также в отношении других стран. В частности, было предложено наложить ограничения на банковский и энергетический секторы РФ.

Холлен считает, что в случае принятия их инициативы по российской экономике был бы нанесен серьезный удар.

12 сентября Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах. Его советник по нацбезопасности Джон Болтон рассказал, что санкции в рамках этого закона можно будет применять не только к физическим и юридическим лицам, но и к целым странам.

6 ноября в США пройдут выборы в конгресс. По их итогам полностью будет переизбрана палата представителей (нижняя палата парламента. — Ред.), а также сменится треть сенаторов. У Демократической партии есть серьезные шансы получить контроль над нижней палатой, что позволит им блокировать законодательные инициативы администрации президента Соединенных Штатов.

В США уже больше года идет расследование якобы вмешательства России в президентские выборы 2016 года, по итогам которых победил Трамп. Американские спецслужбы заявляют о причастности Москвы ко взлому компьютеров национального комитета Демократической партии.

Российская сторона обвинения категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах.