В Вашингтоне раскрыли детали новых санкций США

Новые санкции США за вмешательство в американские выборы можно применять не только к физическим и юридическим лицам, но и к целым странам, рассказал 12 сентября советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон.

«Указ предписывает нам определять физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в наши выборы, и сделать выводы на этот счет», — цитирует «РИА Новости» Болтона.

В то же время директор нацразведки США Дэн Коутс заявил, что указ не направлен на конкретную страну. По его словам, при обнаружении фактов вмешательства в выборы в течение 45 дней собранная информация будет передана генпрокурору США и министерству внутренней безопасности.

В течение еще 45 дней они примут решение, какое влияние оказало это вмешательство.

Ранее 12 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

В США уже больше года идет расследование якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.