Прямой эфир

В Вашингтоне раскрыли детали новых санкций США

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новые санкции США за вмешательство в американские выборы можно применять не только к физическим и юридическим лицам, но и к целым странам, рассказал 12 сентября советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джон Болтон. 

«Указ предписывает нам определять физические, юридические лица или целые страны, которые вмешиваются в наши выборы, и сделать выводы на этот счет», — цитирует «РИА Новости» Болтона.

Братья по оружию
«Суперястреб» Джон Болтон не имел никаких контактов с обвиняемой в США россиянкой Марией Бутиной

В то же время директор нацразведки США Дэн Коутс заявил, что указ не направлен на конкретную страну. По его словам, при обнаружении фактов вмешательства в выборы в течение 45 дней собранная информация будет передана генпрокурору США и министерству внутренней безопасности.

В течение еще 45 дней они примут решение, какое влияние оказало это вмешательство.

Ранее 12 сентября стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ответственности за вмешательство в выборы в Соединенных Штатах.

В США уже больше года идет расследование якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
Трамп намерен подписать предполагающий санкции за вмешательство в выборы указ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017