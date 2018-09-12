Трамп намерен подписать предполагающий санкции за вмешательство в выборы указ

Президент США Дональд Трамп намерен подписать указ, который предполагает введение санкций против зарубежных организаций за вмешательство в американские выборы.

Как пишет агентство Reuters, решение подписать данный документ было принято на основе полученных разведданных. Однако никаких подробностей относительно указа пока не приводится.

В США на данный момент идет расследование якобы вмешательства России в выборы президента США 2016 года. Американские спецслужбы заявляют о причастности России ко взлому компьютеров Национального комитета.

Москва обвинения во влиянии категорически отвергла, отметив их бездоказательность и указав, что подобные заявления являются частью внутриполитической борьбы в США.