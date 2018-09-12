Лавров рассказал о сбое выборной системы США

Сложившаяся в настоящее время политическая ситуация в Соединенных Штатах обусловлена выборной системой, которая, если судить по дискуссиям, в том числе о внешнем вмешательстве в выборы, дала сбой. Об этом в среду, 12 сентября, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме молодых дипломатов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Глава МИДа подчеркнул, что о сбое говорят многие американские демократы и республиканцы. Он отметил, что проигравшая выборы 2016 года сторона не хочет принимать результаты и ищет виновных, но не внутри США.

«(Хиллари) Клинтон, если брать голоса избирателей, получила намного больше, чем Дональд Трамп, но выборщики проголосовали иначе», — цитирует Лаврова «РИА Новости».

По словам главы российской дипломатии, этот вопрос он обсуждал и с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс. Та согласилась с существованием проблемы.

«Получается, что теперь это уже не американское дело», — резюмировал Лавров, передает «Газета.ру».

Ранее в среду глава МИДа назвал российско-американские отношения «отравленными». Все страны вздохнули бы с облегчением, если бы РФ и США двинулись по пути налаживания отношений, добавил дипломат.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.