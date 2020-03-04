Хотел Калифорнию: Сандерс взял ключевой штат и проиграл «супервторник»

После того, как ряд кандидатов снялись с выборов и поддержали бывшего вице-президента, Джо Байден вопреки всем раскладам выиграл большинство штатов «супервторника». Однако Берни Сандерсу удалось заполучить главный приз праймериз 3 марта — Калифорнию. Майкл Блумберг и Элизабет Уоррен ожидаемо провалились. Фактически в гонке остались два кандидата — теперь, по мнению экспертов, вся партийная машина демократов будет работать на Джо Байдена. Между тем Дональд Трамп, как и предполагалось, с триумфом завершил республиканский «супервторник», вчистую расправившись со своим единственным соперником Уильямом Уэлдом.

Расширил штаты

Камбэк — именно этим словом большинство американских СМИ охарактеризовали результаты демократических праймериз, состоявшихся 3 марта. Несмотря на все соцопросы, Джо Байден, откровенно проваливший старт кампании, в «супервторник» выиграл девять из 14 разыгрывавшихся штатов. Вице-президент превзошел себя в Массачусетсе, Миннесоте, Северной Каролине и Техасе. Кроме того, высокий результат ставленник истеблишмента Демократической партии показал и в штате Мэн.

Таким образом, бывшему вице-президенту администрации Барака Обамы удалось переломить ситуацию и вновь записаться в фавориты гонки. А ведь еще несколько дней назад партийная элита уже начинала нервничать из-за перспективы подойти к поединку с Дональдом Трампом 3 ноября во главе с «социалистом», как себя сам называет Берни Сандерс.

Теперь боссы Демпартии могут хотя бы ненадолго выдохнуть. Джо Байден — в деле, и не в последнюю очередь благодаря Питу Буттиджичу и Эми Клобушар, снявшимся с выборов перед «супервторником». Останься мэр Пит и сенатор от Миннесоты в гонке, голоса умеренного электората наверняка распределились бы несколько иначе.

Хотел Калифорнию Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден выступает на митинге в Супер-вторник в Лос-Анджелесе, Калифорния Фото: REUTERS/Mike Blake

— Большинство в руководстве и среди спонсоров Демократической партии решило, что Байден — единственный из оставшихся кандидатов, кто способен противостоять Трампу. Поэтому на его конкурентов было оказано сильное давление, чтобы они сошли с дистанции и единым фронтом поддержали бывшего вице-президента. То есть, фактически они выступили не только против Трампа, но и против главного конкурента Байдена — Сандерса, — пояснил «Известиям» политолог, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

Очевидно, что Майкл Блумберг, который приостановил кампанию и объявил о поддержке Джо Байдена, и Элизабет Уоррен уже не составят никому конкуренцию. А значит, «в бой пойдут одни старики» — 77-летний Байден и 78-летний Сандерс, отметил эксперт. И на их фоне 73-летний Дональд Трамп, словно пылесосом собравший всех делегатов в республиканский «супервторник», оказывается самым молодым кандидатом в президенты США в 2020 году.

Победами в южных штатах Джо Байден обязан и афроамериканским избирателям, которые в подавляющем большинстве его поддержали. А вот Берни Сандерсу не удалось в полной мере мобилизовать своё электоральное ядро — молодежь. Лишь 1/8 часть избирателей, пришедших на участки в «супервторник», пришлась на граждан в возрасте от 18 до 29 лет.

Впрочем, низкая явка «среди своих» не помешала Берни Сандерсу взять западные штаты Колорадо и Юту, а также и родной Вермонт. Кроме того, самому популярному сенатору США достался главный приз 3 марта — «калифорнийский пирог». Демократический социалист смог выполнить задачу минимум и заполучить самый «вкусный» по числу делегатов штат (415).

Окончательный подсчет голосов во всех 14 штатах растянулся на весь день. На момент публикации материала точный расклад делегатов в Калифорнии был неизвестен. По предварительным данным, Джо Байден после «супервторника» имел в своем активе минимум 548 делегатов из необходимых для выдвижения на июльском съезде 1991. Берни Сандерс — 484. При этом распределить оставалось еще около 300 делегатов.

Не любят Берни

Если на предвыборных митингах сенатора от Вермонта то и дело можно услышать от избирателей «Мы любим Берни», то большинство американских СМИ в подобных чувствах к «социалисту» признаваться не торопится. Как отметил в беседе с «Известиями» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев, подконтрольная демократам пресса уже на полную катушку работает против Берни Сандерса.

— Движение «Остановить Сандерса» будет набирать обороты. Элита демократов уже сделала кое-что, чтобы камбэк Байдена состоялся. Я имею в виду закулисные сделки — то есть выход кандидатов из гонки и их поддержка бывшего вице-президенту. Даже Байден сам признал, что победа в Миннесоте состоялась благодаря помощи Клобушар. Руководство партии будет и дальше усиливать давление. Берни Сандерсу придется нелегко. Тем не менее, обороты он набрал и соперничество за номинацию будет тесным, — считает политолог.

Хотел Калифорнию Кандидат в президенты США от Демократической партии сенатор Берни Сандерс выступает на митинге в Супер-вторник, Вермонт, США Фото: REUTERS/Caitlin Ochs

Но, как бы ни старался сенатор от Вермонта, преодолеть сопротивление партийной машины ему будет крайне сложно. По мнению Эдуарда Лозанского, с большой долей вероятности можно предсказать: на съезде Демпартии в Милуоки 13-16 июля боссы сделают все, чтобы номинировать Джо Байдена.

— Это означает, что республиканцы приложат дополнительные усилия для разоблачения его коррупционных дел на Украине и попробуют надавить на президента Владимира Зеленского, чтобы Киев активнее расследовал деятельность Байдена и его сына Хантера. Поэтому возникает вопрос к руководству демократов: зачем продвигать человека с такими скелетами в шкафу? Не уверен, что они смогут логично ответить, поскольку ненависть к Трампу затуманивает сознание. А ненависть — плохой советник, - добавил Эдуард Лозанский.

И хотя Дональд Трамп уже «похоронил» Берни Сандерса в своем Twitter словами «Опять без номинации», сам «социалист» сдаваться не собирается.

— Я абсолютно уверен, что добьюсь выдвижения кандидатом на пост президента от Демократической партии. На выборах мы нанесем поражение Дональду Трампу, самому опасному президенту в истории страны, — заявил по итогам «супервторника» сенатор от Вермонта.

Он признал, что бросает вызов истеблишменту, и добавил: Демпартия проиграет Дональду Трампу, если не пересмотрит свою политику.

В любом случае, в демократической кампании еще ничего не решено: уже 10 марта праймериз состоятся еще в шести штатах — Айдахо, Мичигане, Миссисипи, Миссури, Северной Дакоте и Вашингтоне. Тогда же станут известны и предпочтения демократического электората, проживающего в данный момент за границей.