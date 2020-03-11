Fox News прогнозирует победу Байдена в Миссисипи, Миссури и Мичигане

Джо Байден лидирует на первичных выборах Демократической партии в штатах Миссисипи, Миссури и Мичиган, сообщает телеканал Fox News. Еще по трем штатам, где определяют выборщиков на партийном съезде, результатов пока нет.

Ранее по итогам праймериз в 18 штатах, по подсчетам телеканала, у Байдена было 670 делегатов, а у его главного соперника Берни Сандерса — 574. Для выдвижения необходимо набрать голоса как минимум 1991 делегата из 3979, это без учета 771 голоса так называемых суперделегатов, которые не распределяются на праймериз.

В Миссисипи разыгрывается голоса 36 делегатов, в Миссури — 68.

В среду, 11 марта, в шести американских штатах проходят праймериз. По их результатам будут распределены голоса 352 делегатов, которые на общем партийном съезде в ноябре выберут единого кандидата в президенты от Демократической партии.

Крупнейшие СМИ США прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов, сообщает «РИА Новости».

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — уже объявил о намерении в них участвовать. Он во вторник, 3 марта, одержал победу на праймериз во всех 13 штатах, где проходили первичные выборы Республиканской партии. Об этом 4 марта свидетельствуют подсчеты KAIT. Предварительные выборы (праймериз) кандидатов от Демократической партии пройдут с февраля по июнь, после чего победитель будет избран на партийном съезде. Именно он и составит конкуренцию Трампу.