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Байден пообещал назначить женщину вице-президентом в случае победы на выборах

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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Бывший вице-президент Джозеф Байден объявил, что готов назначить на должность вице-президента женщину, если выиграет на предстоящих президентских выборах. Такое заявлением он сделал в ходе теледебатов со своим противником за выдвижение кандидатом от Демократической партии — сенатором от штата Вермонт Берни Сандерсом, сообщает CNN.

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«Прямо сейчас есть несколько женщин, которые готовы стать президентом хоть завтра. Я выберу женщину на должность своего вице-президента», — сказала Байден.

В свою очередь Сандерс заметил, что по всей вероятности сделает также как его оппонент.

Согласно общенациональному опросу, проведенному исследовательской службой Morning Consult в канун теледебатов среди 2072 потенциальных избирателей, 56% заявили о том, что поддержали бы Байдена в случае, если бы выборы проводились сейчас, в то время как Сандерса готовы поддержать 38%. Уровень погрешности при опросе составляет 2%.

Представитель Демократической партии США Джо Байден лидирует на первичных выборах партии в штатах Миссисипи, Миссури и Мичиган.

Выборы на пост президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Представитель от республиканцев — действующий американский лидер Дональд Трамп — уже объявил о намерении в них участвовать.

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