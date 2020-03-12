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Иран попросил у МВФ $5 млрд для борьбы с коронавирусом

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Фото: REUTERS/Naseer Ahmed
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Власти Ирана обратились в Международный валютный фонд (МВФ) с просьбой предоставить $5 млрд из-за вспышки коронавируса. Об этом в четверг, 12 марта, сообщил иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.

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«Мы запросили у МВФ $5 млрд для противодействия коронавирусу», — цитирует главу министерства телеканал Al Arabiya.

Ранее группа Всемирного банка (Международный валютный фонд и Всемирный банк) сообщили о готовности поддержать страны, экономику которых затронули последствия вспышки коронавируса.

Глава иранского внешнеполитического ведомства также написал на своей странице в Twitter, что Центральный банк Ирана запросил доступ к средствам МВФ, предназначенным для помощи в борьбе с коронавирусом.

«(Директор-распорядитель. — Ред.) МВФ Кристалина Георгиева заявила, что странам, затронутым коронавирусом, будет оказана финансовая поддержка через Инструмент быстрого финансирования (RFI)», — отметил министр, добавив, что Центробанк страны немедленно запросил доступ к этому механизму.

Ранее в этот же день сообщалось, что Россия передала Ирану тесты на 50 тыс. исследований для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19, пишет RT.

В настоящий момент в Иране зафиксировано 9 тыс. случаев заболевания, 354 — со смертельным исходом, сообщается на сайте kp.ru. Выздоровели более 2,9 тыс. человек.

При этом по всему миру зафиксировано более 124 тыс. заболевших, умерли более 4600 человек. Всего о случаях COVID-19 сообщили 118 стран.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19 в мире. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус заявил, что в ближайшие дни и недели организация ожидает увеличения количества смертей в затронутых вирусом странах. В то же время там отмечают, что ситуация с распространением вируса поддается контролю.

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