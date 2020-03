А вас я попрошу убраться: из-за чего обострился конфликт Китая и США

В конфликте США и Китая появились новые жертвы — на этот раз ими стали журналисты. На этой неделе Пекин заявил о лишении аккредитации 13 американских сотрудников средств массовой информации, работающих в Китае. Официально это стало ответом на значительное сокращение самими Штатами числа работников китайских СМИ, имеющих право на деятельность в США. Информационная война между странами, втянутыми в геополитическое состязание, разумеется, шла давно, но нынешняя эпидемия коронавируса обострила ее до предела.

Страны ругаются, у журналистов чубы летят

Первыми в списке тех, кого Пекин официально попросил сдать аккредитационные карточки и покинуть страну в течение 10 дней, стали журналисты трех крупнейших американских газет The New York Times, The Wall Street Journal и The Washington Post. Еще пять американских СМИ были причислены МИД Китая к «функционерам иностранного правительства», что обещает заметно затруднить их деятельность на территории страны.

Нынешняя высылка американских «акул пера» была во многом предсказуемой. В феврале США объявили пять китайских государственных СМИ «иностранными миссиями КНР», что также добавило китайским журналистам за океаном лишних хлопот. А потом распорядились сократить общее число сотрудников нескольких китайских СМИ с 160 до 100 человек . Впрочем, и та мера была отчасти ответной. Как пояснил тогда Госдепартамент, таким образом Вашингтон реагирует на ограничения свободы слова в Китае и конкретно на предыдущую высылку из КНР трех сотрудников WSJ. Но и их прогнали не просто так — а в наказание за колонку, в которой Китай назвали «настоящим больным в Азии», что в стране сочли оскорбительным.

КНР не впервые досрочно аннулировал аккредитацию западных журналистов, но впервые заявил, что теперь сотрудники трех самых известных американских изданий не смогут получить аккредитацию еще и в Гонконге и Макао. Раньше вытуренные с материка работники СМИ, как правило, без проблем обосновывались там, поскольку Основной закон этого специального административного района Китая прописывает незыблемость принципа свободы прессы и разрешает району самостоятельно решать вопросы присутствия иностранных журналистов.

— То, что китайцы высылают корпункты чуть ли не в полном составе, отражает глубину противоречий. Многих из журналистов я знаю лично, и они не настроены антикитайски, многие специализировались на написании статей из деидеологизированных сфер, связанных с экономикой, — рассказал «Известиям» один из работающих многие годы в КНР журналистов.

По его словам, китайцы ранее пытались выстраивать со СМИ рабочие отношения.

— В КНР понимали, что для любого крупного СМИ важно присутствовать в стране, и понимая это, вели сложную игру: давали понять, что нельзя переходить определенную черту. Например, могли долго не обновлять журналистскую визу, выдавая ее в самый последний момент, при этом отказы в визах были редки и считались крайней мерой. И до определенной степени эти сигналы работали — западные журналисты понимали правила игры и не переступали «красных линий», — пояснил собеседник «Известий».

Обмен нелюбезностями

На этот раз по-своему переборщили обе стороны.

— Американские СМИ и правительство США на фоне эпидемии коронавируса перешли некоторые допустимые границы, что сильно повлияло на настрой китайской стороны . И в таком довольно радикальном ответе Пекина заметен явный эмоциональный окрас, — сказал «Известиям» старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

К таким «красным линиям», превратившимся для Китая в красную тряпку, можно отнести огромное число панических слухов, раздуваемых в прессе США, и публикации в стиле «власти Китая скрывают правду».

— Обычно на фоне эпидемий и стихийных бедствий использование канала СМИ для таких пропагандистских ударов выглядит очень нехорошо, — резюмировал Василий Кашин.

Выступления официальных лиц на тему эпидемии лишь усугубили обиду Пекина. Одной из последних капель, вероятно, стала вброшенная как бы вскользь фраза главы Белого дома Дональда Трампа про «китайский вирус», когда на этой неделе он сообщал нации о мерах поддержки национальных компаний в разгар эпидемии. Притом что Пекин, а заодно и ВОЗ уже не раз категорично заявляли, что у вируса не может быть национальности.

Справедливости ради, стоит отменить, что и Китай не отмалчивался в ответ. В период массовой эвакуации иностранных граждан из Уханя, ставшего очагом коронавируса, МИД КНР прямо обвинил Вашингтон чуть ли не в намеренном раздувании паники (хотя вывозили своих граждан многие другие страны, включая Россию). Не забыл Пекин открыто упрекнуть США и в отсутствии помощи Китаю, в отличие от других государств.

13 марта появился еще один повод для усугубления информационной войны. Заместитель главы информационного департамента МИД КНР Чжао Лицзянь написал в своем Twitter, что новую коронавирусную инфекцию в китайский город Ухань могли завезти военные из США, которые побывали в этом городе осенью . Поводом для таких предположений стало выступление главы американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберта Редфилда, где он признал, что у нескольких скончавшихся граждан Соединенных Штатов, которым диагностировали грипп, при посмертном обследовании обнаружился коронавирус.