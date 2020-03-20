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Немецкий депутат указал на особый вред санкций в условиях пандемии

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Фото: Global Look Press/imago-images.de/Christian Spicker
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Действие санкций особенно губительно в условиях, складывающихся из-за распространения коронавируса SARS-COV-2. Об этом заявил в пятницу, 20 марта, депутат бундестага от Левой партии, глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

«Разумеется, в сегодняшней ситуации санкции особенно вредны. В конце концов мы нуждаемся в хорошем международном сотрудничестве, чтобы каждая страна была в состоянии максимально эффективно бороться с коронавирусом. И даже без учета кризиса вокруг пандемии санкции против России далеко нас не уведут», — сказал собеседник ТАСС .

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Ранее 18 марта некоторые члены немецкого парламента призвали отменить санкции против России. Как отметил член комитета Вальдемар Гердт, стоит пересмотреть отношения с Москвой, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира. Всего заразились более 254,6 тыс. человек, более 10,4 тыс. скончались, выздоровели свыше 87,3 тыс. человек.

В России к 20 марта выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.

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