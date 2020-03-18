Прямой эфир
Сюжет:

Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

0
Фото: REUTERS/Bundesregierung/Steffen Kugler
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Со времен Второй мировой войны ничто не требовало от немцев такой солидарности как пандемия коронавируса. Об этом 18 марта заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Заканчивается посадка: тысячи россиян оказались заблокированы за рубежом
Почему безопасных для туристов стран больше нет, а дорога домой превращается в тяжелое испытание

«Со времен Второй мировой войны в нашей стране не было никаких проблем, которые так сильно зависят от нашей совместной солидарности», — приводит ее слова официальный сайт правительства Германии.

Меркель подчеркнула, что борьба с коронавирусом является «исторической задачей», которая может быть решена исключительно сообща.

18 марта стало известно, что Германия прекратит прием беженцев из-за коронавируса. Как долго будут действовать ограничетельные меры, не уточняется. В этот же день в международном комитете бундестага «Известиям» заявили, что в Германии, в частности член комитета Вальдемар Гердт, призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренностях между ЕС и Китаем о предоставлении помощи европейцам в борьбе с коронавирусом.

Вспышка болезни, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань и стала распространяться в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. человек, скончались более 20. Тяжелее всего ситуация обстоит в Северном Рейне — Вестфалии. Там количество инфицированных перевалило за 3,3 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тренер «Зенита» назвал оправданными меры в Италии против коронавируса
Трамп назвал себя президентом военного времени из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020