Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной

Со времен Второй мировой войны ничто не требовало от немцев такой солидарности как пандемия коронавируса. Об этом 18 марта заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Со времен Второй мировой войны в нашей стране не было никаких проблем, которые так сильно зависят от нашей совместной солидарности», — приводит ее слова официальный сайт правительства Германии.

Меркель подчеркнула, что борьба с коронавирусом является «исторической задачей», которая может быть решена исключительно сообща.

18 марта стало известно, что Германия прекратит прием беженцев из-за коронавируса. Как долго будут действовать ограничетельные меры, не уточняется. В этот же день в международном комитете бундестага «Известиям» заявили, что в Германии, в частности член комитета Вальдемар Гердт, призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.

Ранее в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренностях между ЕС и Китаем о предоставлении помощи европейцам в борьбе с коронавирусом.

Вспышка болезни, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, произошла в китайском городе Ухань и стала распространяться в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.

Число заболевших пневмонией СOVID-19, вызванной новым вирусом, в Германии уже превысило 8,5 тыс. человек, скончались более 20. Тяжелее всего ситуация обстоит в Северном Рейне — Вестфалии. Там количество инфицированных перевалило за 3,3 тыс. человек.