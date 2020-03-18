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Китай поставит ЕС 2 млн хирургических масок для борьбы с коронавирусом

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Sihan
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Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о договоренностях между ЕС и Китаем о предоставлении помощи европейцам в борьбе с коронавирусом.

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Согласно ее посту в Twitter, Пекин предоставит Брюсселю 2 млн хирургических масок и 50 тыс. комплектов для анализов. При этом Урсула фон дер Ляйен напомнила КНР о помощи, которую предоставил стране ЕС в январе. Тогда для борьбы с распространением коронавируса в Китай поставили 50 т европейского оборудования.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 18 марта, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в ЕС достигло 74 346, умерло 3348. В Китае, согласно данным Worldometer, на сегодняшний день зараженными считаются более 80 тыс. человек, скончались более 3,2 тыс.

Вспышка пневмонии нового типа COVID-19, вызываемой новым вирусом, произошла в конце декабря прошлого года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19. По данным на 18 марта, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 204,2 тыс.

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