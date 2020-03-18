Тренер «Зенита» назвал оправданными меры в Италии против коронавируса

Тренер санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Иван Карминати уверен, что правительство Италии приняло верные решения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Родина специалиста, который остается в России и общается с семьей по интернету, стала одним из эпицентров эпидемии в Европе.

«Даже представить не мог, что в моей родной стране может случиться такая беда! А этот вирус — настоящее бедствие. Это всё очень и очень серьезно, никто, повторю, не дает точных сроков окончания пандемии, которая пока не идет на спад. Вот почему жесткие меры изоляции, принятые в Италии, абсолютно оправданы в такой беспрецедентной ситуации», — сказал Карминати в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, следует сказать спасибо итальянским врачам и санитарам, которые «работают сутками и делают всё возможное в переполненных больницах на севере Италии, где сложилась критическая ситуация». Карминати напомнил: именно в этих регионах «положение дел в медицине, по сравнению со всей страной, считается в обычное время образцовым». И добавил: теперь «все боятся, что вирус ударит по югу, вот тогда может случиться настоящая трагедия».

Карминати оценил ситуацию в Санкт-Петербурге. Итальянец считает: еще в середине прошлой недели не было каких-то особых признаков беспокойства, но к выходным они появились. «Заметно, что словно испарились туристы, а это для города — аномалия», — сказал он.

Тренер обратил внимание, что на матч «Зенита» с «Уралом» в субботу, 14 марта, пришло гораздо меньше болельщиков, чем обычно — 33 677 зрителей (средняя домашняя посещаемость чемпиона и лидера РПЛ в сезоне-2019/20 равна 47 700). Вдобавок итальянец сказал, что в городе опустели рестораны, а это еще один верный признак тревожных настроений у населения.

«Складывается впечатление, что Россия тоже начинает понимать серьезность ситуации. Очень хочется верить, что и Петербург, и вся ваша страна не столкнутся с такими проблемами с вирусом, как Европа. Но в любом случае дополнительные меры предосторожности никому не помешают», — сказал Карминати.

По открытым данным на день 18 марта, в мире коронавирусная инфекция подтверждена у 208 471 человека, умерших — 8312, выздоровевших — 82 909. В России на данный момент 147 случаев заражения.