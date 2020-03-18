ATP и WTA продлили приостановку проведения турниров

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте АТР в среду, 18 марта.

Ранее, 12 марта, ассоциация теннисистов-профессионалов сообщила о приостановке мужского турнира на шесть недель из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19.

В тот же день WTA также сообщила, что до 2 мая приостанавливает предстоящие турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге по тем же причинам. Отмечалось, что ближайшие соревнования могут состояться в Мадриде со 2 по 9 мая, если приостановку не продлят.

Из-за эпидемии в марте были отменены или отложены некоторые масштабные спортивные соревнования по всему миру, среди которых ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Впервые вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldоmeters на 18 марта, инфекцией заразились более 215 тыс. человек в 170 странах мира.