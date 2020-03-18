Прямой эфир
Сюжет:

ATP и WTA продлили приостановку проведения турниров

0
Фото: ТАСС/Zuma/Jason Heidrich
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили о том, что не будут проводить турниры до 7 июня. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте АТР в среду, 18 марта.

Евро упал: как коронавирус заставил УЕФА поменять планы на лето
Континентальное первенство перенесли на год

Ранее, 12 марта, ассоциация теннисистов-профессионалов сообщила о приостановке мужского турнира на шесть недель из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает пневмонию COVID-19.

В тот же день WTA также сообщила, что до 2 мая приостанавливает предстоящие турниры в Штутгарте, Стамбуле и Праге по тем же причинам. Отмечалось, что ближайшие соревнования могут состояться в Мадриде со 2 по 9 мая, если приостановку не продлят.

Из-за эпидемии в марте были отменены или отложены некоторые масштабные спортивные соревнования по всему миру, среди которых ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы. 17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы на лето 2021 года. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.

Впервые вспышка SARS-CoV-2 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце декабря. По данным международного статистического агентства Worldоmeters на 18 марта, инфекцией заразились более 215 тыс. человек в 170 странах мира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
СМИ сообщили о переносе финалов футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020