СМИ сообщили о переносе финалов футбольных Лиги чемпионов и Лиги Европы

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует перенести финальный матч Лиги чемпионов на 27 июня, а финальный матч Лиги Европы на 24 июня. Об этом 17 марта сообщила газета Marca.

Такое решение планируется принять на видеоконференции руководителей УЕФА, которая проходит во вторник, в связи с распространением коронавируса. Изначально финальную игру Лиги чемпионов планировалось провести 30 мая в Стамбуле, а финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске. Отмечается, что места проведения игр останутся неизменными.

Ранее в этот же день стало известно о переносе финальной части чемпионата Европы по футболу, который должен был стартовать 12 июня, на 2021 год.

Из-за коронавирусной инфекции в марте были отменены или отложены многие крупные спортивные соревнования по всему миру, в том числе ведущие футбольные чемпионаты Европы, Лига чемпионов и Лига Европы.

Эпидемия пневмонии COVID-19 началась в конце декабря в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. По данным международного статистического бюро Worldometers на 17 марта, во всем мире заразились 186,6 тыс. человек, умерли 7471.