Италия попросит УЕФА перенести Евро-2020

Итальянская федерация футбола планирует попросить от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) переноса дат проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщило агентство Associated Press в воскресенье, 15 марта.

«Мы надеемся завершить серию А к 30 июня. Нам нужно будет также найти сроки для Лиги чемпионов и Лиги Европы. Крайний срок — 30 июня, в итоге посмотрим, нужно ли выйти за эту дату. Мы предложим УЕФА отложить ЕВРО-2020», — заявил глава итальянской федерации футбола Гарбриэле Гравина.

По его словам, нужно еще перенести даты завершения матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы.

14 марта в УЕФА допустили возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Во вторник, 17 марта, члены исполкома организации проведут видеоконференцию и обсудят данное предложение.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. По данным на 15 марта, в мире заразилось более 156 тыс. человек, а умерло более 5 тыс. Инфекция выявлена более чем в 120 странах.

В Италии общее число инфицированных, включая выздоровевших, составило 24 747. Из них от коронавируса вылечились 2335