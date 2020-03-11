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«Рома» не полетит на Лигу Европы из-за коронавируса

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Итальянский футбольный клуб «Рома» не попал на матч Лиги Европы в Севилью (Испания) из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса. Об этом клуб сообщил в Twitter.

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Речь идет об ограничениях со стороны Испании, а не Италии, говорится в сообщении. Дальнейшую информацию позже озвучит УЕФА, заявили в «Роме».

По данным сайта УЕФА, «Рома» должна была сразиться с «Севильей».

10 марта тренер итальянской футбольной сборной Роберто Манчини опубликовал в интернете видеообращение к согражданам с призывом оставаться дома. В видео, записанном в его родном городе Ези, говорится, что так нужно сделать всем, особенно детям.

«Это очень важно, в больницах уже не осталось мест. Оставайтесь дома», — цитирует обращение RAI. Запись помечена тэгом #iorestoacasa («Я остаюсь дома»).

С 10 марта Италия закрыта на карантин. Принятые правительством в ночь на 8 марта меры для Ломбардии и еще 14 провинций действуют со вторника по всей стране. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий, торжеств, школы закрыты до 3 апреля. Не работают музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры.

8 марта стало известно, что Италия вышла на первое место в мире по смертности зараженных коронавирусом. Согласно статистике, умирает каждый 20-й пациент.

Эпидемия коронавируса SARS-CoV-2, являющегося возбудителем тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Инфекция быстро распространилась на другие страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 11 марта, всего в мире подтверждено более 118 тыс. случаев заражения, скончались 4290 человек. О случаях заражения сообщили 113 стран.

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