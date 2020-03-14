В УЕФА заявили о возможности переноса чемпионата Европы на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает портал Football Italia со ссылкой на члена исполнительного комитета УЕФА Эвелину Кристиллин.

«Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год», — заявила Кристиллин.

Собрание членов исполкома запланировано на вторник, после него окончательное решение будет объявлено.

Ранее, 13 марта, Россия заявила о готовности обеспечить все меры безопасности на чемпионате Европы по футболу, однако пообещала ориентироваться на постановления УЕФА в вопросе введения возможных ограничений.

Ранее в этот же день УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило о намерении УЕФА помимо приостановки игр ЛЧ и ЛЕ перенести еще и чемпионат Европы по футболу на 2021 год.

Кроме того, спортивные функционеры принимают решения остановить футбольные матчи и в своих национальных чемпионатах. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии серия А остановлена на месяц, а игры Английской премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.