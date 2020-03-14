Прямой эфир
Сюжет:

В УЕФА заявили о возможности переноса чемпионата Европы на 2021 год

0
Фото: Global Look Press/firo Sportphoto/ JÃ¼rgen Fromme
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность переноса чемпионата Европы с 2020 на 2021 год. Об этом в субботу, 14 марта, сообщает портал Football Italia со ссылкой на члена исполнительного комитета УЕФА Эвелину Кристиллин.

«Я не интерпретирую мысли других членов исполкома, но я действительно считаю, что настало время оставить временной промежуток для того, чтобы доиграть национальные чемпионаты, отложив чемпионат Европы на год», — заявила Кристиллин.

Олимпийское спокойствие: европейские страны хотят поехать на Игры-2020
Вариант отказа от выступлений в столице Японии пока не рассматривался

Собрание членов исполкома запланировано на вторник, после него окончательное решение будет объявлено.

Ранее, 13 марта, Россия заявила о готовности обеспечить все меры безопасности на чемпионате Европы по футболу, однако пообещала ориентироваться на постановления УЕФА в вопросе введения возможных ограничений.

Ранее в этот же день УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило о намерении УЕФА помимо приостановки игр ЛЧ и ЛЕ перенести еще и чемпионат Европы по футболу на 2021 год.

Кроме того, спортивные функционеры принимают решения остановить футбольные матчи и в своих национальных чемпионатах. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии серия А остановлена на месяц, а игры Английской премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. Всего в 129 странах, где произошло заражение, зафиксировано более 150 тыс. заболевших, умерли более 5,6 тыс. человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
В Москве число зараженных коронавирусом возросло до 33

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020