Россия пообещала опираться на позицию УЕФА в вопросе переноса Евро-2020

Россия готова обеспечить все меры безопасности на чемпионате Европы по футболу, но будет ориентироваться на постановления УЕФА в вопросе введения возможных ограничений. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил российский вице-премьер, председатель координационного совета по подготовке и проведению Евро-2020 Дмитрий Чернышенко.

«Есть много спекуляций в связи с распространением коронавируса. Мы ориентируемся на УЕФА и готовы обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность на Евро. Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований. Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 Россия справится», — приводит «РИА Новости» слова Чернышенко.

Он добавил, что в целях подготовки к турниру принято три федеральных закона и утверждены 15 из 17 нормативных актов, связанных с организацией подготовки к турниру.

Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы. Три матча группового этапа и одна игра на стадии четвертьфинала запланированы в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот же день УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило о намерении УЕФА, помимо приостановки игр ЛЧ и ЛЕ, перенести еще и чемпионат Европы по футболу на 2021 году.

Кроме того, спортивные функционеры принимают решения остановить футбольные матчи и в своих национальных чемпионатах. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии серия А остановлена на месяц, а игры Английский премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.