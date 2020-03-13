Прямой эфир
Сюжет:

Россия пообещала опираться на позицию УЕФА в вопросе переноса Евро-2020

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова обеспечить все меры безопасности на чемпионате Европы по футболу, но будет ориентироваться на постановления УЕФА в вопросе введения возможных ограничений. Об этом в пятницу, 13 марта, заявил российский вице-премьер, председатель координационного совета по подготовке и проведению Евро-2020 Дмитрий Чернышенко.

«Есть много спекуляций в связи с распространением коронавируса. Мы ориентируемся на УЕФА и готовы обеспечить все меры, чтобы обеспечить безопасность на Евро. Россия обладает исключительным опытом проведения больших соревнований. Нет никаких сомнений, что и с Евро-2020 Россия справится», — приводит «РИА Новости» слова Чернышенко.

Он добавил, что в целях подготовки к турниру принято три федеральных закона и утверждены 15 из 17 нормативных актов, связанных с организацией подготовки к турниру.

Мировая волна: пандемия коронавируса приближает глобальный кризис
Эксперты опасаются, что распространение патогена не удастся остановить до лета

Евро-2020 должно пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 странах Европы. Три матча группового этапа и одна игра на стадии четвертьфинала запланированы в Санкт-Петербурге.

Ранее в этот же день УЕФА отложил все футбольные матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы из-за распространения коронавируса.

12 марта издание L'Equipe сообщило о намерении УЕФА, помимо приостановки игр ЛЧ и ЛЕ, перенести еще и чемпионат Европы по футболу на 2021 году.

Кроме того, спортивные функционеры принимают решения остановить футбольные матчи и в своих национальных чемпионатах. В частности, матчи чемпионата Франции по футболу будут проходить без зрителей до 15 апреля, в Италии серия А остановлена на месяц, а игры Английский премьер-лиги отложены до 3 апреля.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2 началась в китайском городе Ухань. Инфекция вызывает тяжелую пневмонию COVID-19. По последним данным, число зараженных в мире достигло 125,2 тыс. человек в 118 странах, умерли 4614 человек. ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шохин сообщил о переносе Недели российского бизнеса
«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома из-за коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020