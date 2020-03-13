Шохин сообщил о переносе Недели российского бизнеса

Неделя российского бизнеса, которая должна была пройти в Москве 16–19 марта, переносится из-за коронавируса. Об этом 13 марта сообщил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на мероприятии в РСПП.

В рамках недели должны были состояться конференции и круглые столы по ключевым экономическим проблемам, Форум по цифровой трансформации, Инвестиционный форум, налоговая конференция, конференция по экологической и промышленной безопасности, конференция по социально-трудовым отношениям и съезд РСПП, передает корреспондент «Известий».

Съезд предлагается провести осенью 2020 года. По словам Шохина, также предлагается изменить формат Недели российского бизнеса и провести предусмотренные мероприятия в разное время и рассредоточенном формате до октября 2020 года.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении в столице режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Эпидемия вируса SARS-CoV-2, являющегося причиной тяжелой пневмонии COVID-19, началась в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, число зараженных в мире превысило 132 тыс. человек в 123 странах, умерли почти 5 тыс. пациентов.