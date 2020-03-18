В Германии призвали снять санкции с России из-за коронавируса

В Германии призывают отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Об этом «Известиям» заявили в международном комитете бундестага.

Как отметил член комитета Вальдемар Гердт, стоит пересмотреть отношения с Москвой, ведь в сложные времена страны должны помогать друг другу. Кроме того, нынешний кризис больно ударит по экономике ЕС.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна», — заявил политик.

Гердт сообщил, что поднимет этот вопрос на следующем заседании международного комитета, которое вероятно пройдет в онлайн режиме.

Официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александр Ной также поддержал инициативу снять санкции с России.

Однако в Совфеде полагают, что у инициативы мало шансов на успех. Основной камень преткновения — позиция канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Действительно большая часть немецкого бизнеса заинтересована в снятии санкций. Но я не уверен, что инициативу «Альтернативы для Германии» поддержат другие», — отметил сенатор Алексей Пушков.

Однако, по его мнению, отказаться от русофобской позиции ЕС придется, только если ситуация с СOVID-19 ухудшится.

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Здоровый смысл: на фоне COVID-19 в ФРГ призвали снять с России санкции