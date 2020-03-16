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Путин заявил о компенсации Россией потерь от санкций

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Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru
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Россия потеряла из-за санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал он, комментируя соответствующий вопрос журналиста Андрея Ванденко.

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По словам главы государства, Россия потеряла около $50 млрд, но и «заработала столько же».

4 марта постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России.

26 февраля США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

C 20 февраля ТАСС запустило спецпроект «20 вопросов Владимиру Путину». Проект составлен на основе трехчасового видеоинтервью с президентом. Эпизоды выходят несколько раз в неделю в течение месяца: с 20 февраля по 25 марта. 26 марта выйдет полная версия фильма.

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