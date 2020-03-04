Прямой эфир

Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

0
Фото: REUTERS/Yves Herman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, рестрикции в отношении физических и юридических лиц были продлены на шесть месяцев. Данное решение послов должен утвердить Совет ЕС.

Также добавляется, что был продлен на год срок действия санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из списка лиц были исключены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Потерпели страх: глобальные банки испугались санкций против госдолга РФ
Рестрикции на российские облигации ударят по всем развивающимся рынкам и зарубежным инвесторам

О том, что ЕС продлит индивидуальные санкции, источник ТАСС предупреждал в конце февраля. Действие текущих ограничительных мер истекает 15 марта.

Собеседник «Интерфакса» уточняет, что рестрикции продлены за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

26 февраля США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Швеции назвали вмешательством США в дела ЕС санкции против «Северного потока — 2»
Глава крымского парламента прокомментировал продление санкций США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020