Послы ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ

Постоянные представители стран – членов Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. Об этом в среду, 4 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, рестрикции в отношении физических и юридических лиц были продлены на шесть месяцев. Данное решение послов должен утвердить Совет ЕС.

Также добавляется, что был продлен на год срок действия санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения. При этом из списка лиц были исключены бывший премьер-министр Украины Николай Азаров и экс-министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

О том, что ЕС продлит индивидуальные санкции, источник ТАСС предупреждал в конце февраля. Действие текущих ограничительных мер истекает 15 марта.

Собеседник «Интерфакса» уточняет, что рестрикции продлены за «подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

26 февраля США продлили на год срок действия ряда антироссийских санкций, введенных ранее в связи с ситуацией на Украине. В пояснительной записке к указу о продлении говорится о неких неординарных и чрезвычайных угрозах интересам нацбезопасности и внешней политике США.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

Под санкции попали отдельные физические лица, компании и целые сектора российской экономики. После этого рестрикции неоднократно продлевались, а санкционные списки пополнялись.