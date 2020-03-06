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США пообещали продолжить давление на Россию за поддержку Асада

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
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Вашингтон намерен и дальше оказывать давление на Россию, Иран и Дамаск ради компромисса в САР, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри 5 марта.

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В интервью CNN Джеффри отметил, что экономические и дипломатическое давление – основное оружие США в стремлении добиться урегулирования в Сирии.

«Речь идет об изоляции режима [президента Сирии Башара] Асада, а также нашей санкционной политике и отказе поддержать реконструкцию (восстановление Сирии) с целью сохранить давление на режим и его сторонников - Россию и Иран», - указал представитель США.

По его мнению, давление Вашингтона должна привести к «компромиссному решению».

В декабре в американском конгрессе был утвержден проект о санкции против России за поддержку Сирии.

Вашингтон призвал Москву и Анкару к скорейшей деэскалации напряженности в сирийской провинции Идлиб. При этом Вашингтон поддержал военную операцию Турции в Сирии против армии САР.

5 марта в ходе переговоров в Москве президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии. В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня.

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