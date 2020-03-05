Режим укрощения огня: лидеры РФ и Турции согласовали новый документ

Москва и Анкара согласовали документ по итогам шестичасовых переговоров в Кремле. В частности, договоренности предполагают введение режима прекращения огня в Идлибе с 5 на 6 марта . Кроме того, стороны решили создать коридор безопасности вблизи стратегически важной трассы М4 . Патрулирование этой области будет осуществляться российскими и турецкими силами. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что переговоры поспособствуют нормализации ситуации в регионе.

Никто не знал

Российско-турецкие отношения в последнее время переживают не самые лучшие времена. Воинственная риторика Реджепа Тайипа Эрдогана, который буквально недавно с Владимиром Путиным открывал газопровод «Турецкий поток», а летом прошлого года дегустировал мороженное в Жуковском, вызывает в Москве серьезную озабоченность . Действия турецкой армии, которая ведет боевые действия против правительственных войск на сирийской территории, поставили и так нестабильный регион на грань новой войны.

Поэтому без всякого преувеличения к переговорам в Кремле на этот раз было приковано особое внимание. Эрдорган, изначально анонсировавший проведение встречи на турецкой территории, все же лишился преимущества «домашнего поля» и был вынужден 5 марта вылететь в Москву.





Турция_1 Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ( слева) во время пресс-подхода по итогам российско-турецких переговоров Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Лидеры двух стран встретились около двух часов дня: мероприятие началось с традиционного рукопожатия, которого ожидали десятки фотографов. Несмотря на весьма доверительные отношения, которые сложились между президентами, в зале переговоров с первых минут ощущалась легкое напряжение.

— Спасибо, что согласились приехать к нам. У нас, как всегда, есть о чём поговорить. А сейчас ситуация в известной зоне, в Идлибе, в Сирии, обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора, — заявил Владимир Путин . — В начале нашей встречи хочу ещё раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии. Гибель людей – это всегда большая трагедия.

Президент России, который неоднократно выступал за территориальную целостность САР, подчеркнул, что Дамаск умышленно не наносил удары по постам турецких военнослужащих.

— Никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения. За это время, к сожалению, и сирийские военнослужащие пострадали, — добавил Владимир Путин. — Поэтому, конечно, нам нужно с вами обязательно проговорить всё, всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось, и б) это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся – и я знаю, вы тоже – очень внимательно и дорожим этим.

Турецкий лидер выразил надежду на то, что переговоры облегчат ситуацию в регионе. При этом Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул: Анкара дорожит отношениями с Москвой и не заинтересована в конфронтации с Россией.

— Между нашими странами – мы как раз переживаем то время, тот период, когда наши отношения достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее; они продолжают развиваться, — заверил он. — И наша самая большая задача заключается именно в том, чтобы продвинуться и развивать эти отношения. И считаю, что мы преуспеем в этом деле.

После вступительных слов президентов переговоры перешли в формат тет-а-тет, затем к переговорам подключились участники делегаций, в том числе министры обороны и главы внешнеполитических ведомств.

Шестичасовой марафон

По итогам переговоров, которые продлились около шести часов, президенты сделали совместное заявление для прессы. Владимир Путин, в частности, отметил, что с начала этого года бандформирования активизировали свою деятельность, обстреливая не только позиции правительственных войск, но и мирное население. По его словам, «фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление боевых действий».

— Продолжались атаки радикалов и на российскую авиабазу Хмеймим . 1 марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня. Всего с начала этого года зафиксировано 15 нападений на Хмеймим. Каждый раз мы в режиме реального времени информировали об этом наших турецких партнеров, — заявил Владимир Путин.

Несмотря на то, что Россия не всегда согласна с турецкими партнерами в своих оценках происходящего в САР, сторонам удалось найти приемлемые решения. Москва и Анкара согласовали документ, предусматривающий урегулирование ситуации в Сирии.

В частности, стороны договорились о введения режима прекращения огня в Идлибе в полночь с 5 на 6 марта. Тем не менее, турецкий лидер подчеркнул, что Турция оставляет за собой право реагировать на любые нападения со стороны сирийских войск.

Россия и Турция согласились создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4 (Алеппо - Латакия — Хама). Конкретные параметры функционирования коридора безопасности будут согласованы по линии министерств обороны РФ и Турции в течение семи дней, говорится в документе.

Кроме того, Москва и Анкара 15 марта 2020 года начнут совместное патрулирование по трассе М4 от населенного пункта Трумба, 2 км западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр. Также стороны выразили готовность бороться со всеми проявлениями терроризма. В документе выражается приверженность РФ и Турции суверенитету Сирии.

Военная авантюра

Провинция Идлиб на северо-западе Сирии — последняя из четырех демилитаризованных зон, созданных соглашением России, Ирана и Турции в 2017 году. Сейчас остается единственной компактной территорией, подконтрольной оппозиции. Однако реальную власть в регионе удерживают не умеренные силы, а радикалы из группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ), «Исламская партия Туркестана» и «Хуррас ад-Дин».

Ситуация в Идлибе обострилась после начала наступления группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» на позиции правительственных сил САР. В результате ответного удара армии Башара Асада обстрелу подверглись и турецкие военнослужащие, находящиеся на сирийской территории. Анкара заявила о гибели 36 солдат и десятках раненных. В ответ Турция развернула новую военную операцию под название «Весенний щит».

На сегодняшний момент протурецкие силы контролируют чуть больше 60% провинции Идлиб. Остальное смогли отбить сирийские правительственные войска.

Турецкий лидер несколько дней назад обратился к главе Белого дома Дональду Трампу с просьбой поставить Анкаре оружие и боеприпасы для продолжения военной авантюры. Между тем, Госсекретарь США Майк Помпео уже успел заявить, что у Турции есть полное право защищать свои интересы на территории Сирии. Минобороны РФ 4 марта обвинило Турцию в нарушении международного права в зоне Идлиба и заявило о фактическом сращивании турецких блокпостов и позиций боевиков.

Турецкий лидер преподносит действия Анкары как попытку обеспечить национальную безопасность . Он неоднократно подчеркивал, что стремится не допустить приближения к собственным границам курдских формирований и очередного наплыва беженцев, пояснил в беседе с «Известиями» турецкий политолог Керим Хас.

— Хотя на самом деле сейчас нет курдов в Идлибе. Кроме того, действия Анкары только усугубляют проблему с беженцами. Кажется, что Эрдоган просто осознает: если он потеряет контроль над Идлибом, то встанет вопрос о будущем Африна и других районов, где находятся протурецкие силы, — подчеркнул эксперт.

Территория на левом берегу Евфрата по-прежнему находится под контролем курдских формирований, турецкая операция «Источник мира» (длилась с октября по ноябрь прошлого года) привела к образованию зоны безопасности глубиной в 32 км от Манбиджа до иракской границы. Патруль над этой территорией Турция осуществляет совместно с Россией. Район Африн был завоеван турецкими войсками в январе 2018 года, Анкара осуществляет полный контроль над ним, без привлечения российских военных.