Рубикон пройден: чем обернется для отношений РФ и Турции обострение в Идлибе

Москва призывает Анкару отказаться от силовых шагов в Идлибе в ответ на гибель турецких военнослужащих и по-прежнему предлагает решить конфликт путём переговоров . При этом вовлечение в регион сил НАТО может сделать ситуацию ещё более взрывоопасной и осложнить дипломатическое урегулирование кризиса , заявили «Известиям» в Госдуме. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, несмотря на воинственную риторику Анкары, прямого столкновения российских и турецких военных всё же удастся избежать — ни одна из сторон не хочет увеличивать число жертв.

Не допустите мести

В ночь с 27 на 28 февраля на юге идлибской зоны деэскалации сирийская армия атаковала район населённого пункта Бехун. Удар был нанесён в ответ на продвижение про-турецких боевиков к Саракибу и захват трассы М-5 — в начале февраля армия САР освободила стратегически важную артерию, связывающую Дамаск и Алеппо. В результате ночной атаки погибло свыше 30 турецких военных. Столько за девять лет конфликта в один день Анкара еще не теряла. Всего же за февраль погибло больше 60 бойцов Турции.

В ответ на атаку сирийцев в Анкаре провели экстренное заседание Совбеза республики и фактически объявили Башару Асаду войну, пообещав атаковать наземные и воздушные цели «режима».

Помимо этого, Турция поспешила заручиться поддержкой НАТО и США — сразу после обстрела пресс-секретарь президента Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын созвонился с советником американского лидера по нацбезопасности Робертом О’Брайеном, а глава МИД республики Мевлют Чавушоглу — с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Содержание обеих бесед не разглашается.

В качестве рычага давления на Евросоюз Эрдоган зашёл с козырей и дал пограничникам указание не задерживать сирийских беженцев на пути в ЕС. Греция и Болгария уже усилили контроль на границах с Турцией. В республике проживает свыше 3,6 млн сирийцев, бежавших от конфликта.

Утром 28 февраля российское Минобороны заявило: в районе обстрела, согласно предоставленным турецкой стороной данным, военных республики вообще не было и не ожидалось . ВКС РФ в ходе операции не использовались. Россия предприняла исчерпывающие меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, чтобы обеспечить эвакуацию пострадавших турецких военных, подчеркнули в Минобороны.

Однако в Турции другая версия событий. Глава силового ведомства страны Хулуси Акар утверждает, что Москве заранее было сообщено о расположении турецких войск в Идлибе.

В посольстве Сирии «Известиям» заявили, что страна целенаправленно борется с террористами, но задались вопросом — а что делают турецкие солдаты на сирийской земле?

— Всему миру стало известно, что Турция поддерживает террористов любой ценой , в первую очередь за счет жизней невинных граждан, в том числе турецких солдат, которые борются бок о бок с террористическими группировками в Идлибе, — пояснили в посольстве.

Несмотря на сложность ситуации, Россия продолжает настаивать на дипломатическом решении конфликта в Идлибе и призывает Турцию отказаться от мести . Москва, однако, не поддерживает вовлечение в этот процесс НАТО, заявил «Известиям» зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. По его словам, деэскалация в Идлибе должна решаться тремя странами-гарантами, участие в операции иных сил исключено и опасно.

— Есть трёхсторонние договоренности между Россией, Турцией и Ираном по Сирии, никакого НАТО и близко не было в Идлибе. Если турецкая сторона не доверяет Москве и Тегерану, они могут принять решение о прекращении борьбы с международным терроризмом на территории Сирии, тогда пусть выводят войска на свою территорию , — заявил депутат. — Не думаю, что руководство НАТО хочет обострений в этом взрывоопасном регионе.

По словам политика, ситуация накалилась до предела по вине Турции — поскольку Анкара не выполнила взятые на себя обязательства, заключенные в Сочинском меморандуме от сентября 2018 года. В документе, под которым стоят подписи президентов РФ и Турции, последний обязуется провести размежевание сил свободной сирийской оппозиции и радикалов ИГИЛ и Аль-Каиды (обе организации запрещены в РФ). Однако на деле получилось так, что террористы получили передышку, залечили свои раны, получили материально-техническую поддержку от Турции и продолжили нападения на сирийскую территорию, отметил депутат.

В посольстве РФ в Анкаре рассказали «Известиям», что усилили охрану всех дипучреждений России в республике после инцидента в Идлибе — 27 февраля у здания российского Генконсульства в Стамбуле собралась толпа, выкрикивающая лозунги против Москвы.

Сами разберёмся

На пресс-конференции после встречи с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ещё раз повторил позицию российского Минобороны: переданные Турцией данные по Идлибу не содержали информации о турецких военных, которые подверглись удару. Москва выражает соболезнование в связи с гибелью граждан Турции, заявил министр.



Он также рассказал, что по инициативе Анкары между президентами двух стран состоялся телефонный разговор. В Кремле заявили, что во время беседы обе стороны подчеркнули: нужны дополнительные меры для нормализации обстановки на северо-западе САР. Прорабатывается встреча на высшем уровне в ближайшее время.

Сергей Лавров подчеркнул: Россия по-прежнему подтверждает полную приверженность договорённостям с Турцией по Идлибу, а та в свою очередь должна начать их выполнять.

Его люксембургский коллега отметил, что Анкара не спрашивала у НАТО разрешения на проведение операции в Идлибе , поэтому не имеет права требовать задействовать 5-ую статью устава. Она гласит: нападение на одну из стран-участниц будет расцениваться как посягательство на весь альянс.

По мнению руководителя Центра изучения Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимира Фитина, подобные заявления говорят о том, что НАТО отказалось включаться в идлибский конфликт, предоставив решение этого цугцванга Турции и России.

— Статья 5-ая устава НАТО о коллективной обороне подразумевает ответ в случае нападения на одну из стран членов альянса. Однако в данном случае нападения на Турцию не было, даже наоборот — турецкая армия находилась на чужой территории, военные сами атаковали сирийскую армию, — заявил эксперт «Известиям».

Он также пояснил, что с точки зрения международного права турецкие войска находятся в Сирии незаконно, поскольку их не приглашало единственно легитимное правительство президента Башара Асада.

Эксперт не исключил, что конфликт продолжит разрастание — очевидно, что сирийцы не пойдут на попятную и не оставят позиции, занятые большим трудом за последние три месяца в рамках операции «Идлибский рассвет» . Если конфликт не удастся купировать, для США откроются дополнительные возможности надавить на Анкару с требованием отказаться от поставок или использования (комплексы до сих пор не задействованы) российских С-400. При этом прямого столкновения между военными РФ и Турции удастся избежать, убежден Владимир Фитин — российский и турецкий лидеры уже провели телефонные переговоры.

Электорат жаждет крови

У дипломатического разрешения конфликта на данном этапе есть и противники в лице турецкой оппозиции , рассказал «Известиям» директор Центра изучения Новой Турции Юрий Мавашев. По его словам, оппоненты Эрдогана в парламенте не дадут турецкому лидеру ответить мягко или спустить всё на тормозах — все ждут радикальных шагов.

— Вчера руководство Турции пошло на серьёзные меры и ограничило доступ к Twitter и Facebook — всё для того, чтобы избежать ненужного резонанса и чересчур активной реакции от и без того наэлектризованного общества, — пояснил эксперт. — Если президент сейчас ответит недостаточно жёстко, электорат посчитает это слабостью и не простит. В Турции обсуждается каждый погибший, а их число за вчерашнюю атаку превысило 30 человек, и это только официально.

При этом Юрий Мавашев не уверен, что конфликт удастся разрешить дипломатией — пока общественное мнение в Турции слишком накалено и не хочет спускать все на тормозах.

— По Идлибу пока не просматривается возможности решить этот кризис без задействования военных, например, разграничить зоны влияния и отвести сирийские войска до определенной границы. Если бы Россия рассматривала этот вариант, то он был бы претворён уже давно. А сейчас остаётся только отойти в сторону и воздержаться от прямого контакта наших военных с турецкой армией, — заключил эксперт.

И хотя турецкое Минобороны уже отчиталось об ответных обстрелах и о сотнях убитых сирийских военных, в турецком обществе, уставшем от наплыва мигрантов, ждут более резкого ответа. Пока турецкое руководство винит в случившемся именно «режим Асада», обходя острые углы и не говоря об ответственности России. Тем временем в Анкаре продолжается третий раунд переговоров российско-турецких делегаций, начавшийся ещё 26 февраля.