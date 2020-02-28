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Путин и Эрдоган назвали борьбу с террористами приоритетной задачей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обе стороны отметили приоритетность борьбы с международным терроризмом в Сирии, сообщается в пятницу, 28 февраля, на сайте Кремля.

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Стороны выразили обеспокоенность ростом военного напряжения в Идлибской зоне деэскалации, которое стало причиной гибели многих людей, в том числе военнослужащих турецкой армии.

Кроме этого, Путин и Эрдоган обсудили реализацию российско-турецких соглашений, достигнутых в сентябре 2018 года и в октябре 2019 года в Сочи.

Президенты также подчеркнули необходимость принятия дополнительных мер с целью деэскалации конфликта и договорились проработать вопрос встречи на высшем уровне в ближайшее время.

Разногласия между турецкой и российской стороной по Идлибской зоне демилитаризации возникли в начале февраля. Москва и Анкара договорились о введении режима прекращения огня в Идлибе с 12 января, однако боевики продолжили военные действия.

26 февраля Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Несмотря на соглашение, ситуация в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные в начале 2020 года предприняли попытку ввести режим перемирия, но боевики лишь усилили атаки.

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