В ЦПВС заявили о поддержке Турцией боевиков в Идлибе

Турецкая сторона поддерживает боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщил на брифинге начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

«В нарушение сочинских договоренностей в Идлибской зоне деэскалации турецкая сторона продолжает поддержку действий незаконных вооруженных формирований огнем артиллерии и применением разведывательно-ударной беспилотной авиации для ударов по подразделениям сирийских вооруженных сил», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее, 26 февраля, между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии. Россия же при разграничении зон предлагает учитывать реальное положение дел в зоне боевых действий, где происходят атаки боевиков.

Турецкий лидер заявил 21 февраля, что происходящее в Идлибе является войной и что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе — лишь «вопрос времени». Он считает, что проведенные на той неделе переговоры Анкары и Москвы по урегулированию в этой сирийской провинции не принесли результата. Кроме того, политик обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирным идлибцам.

Обстановка в регионе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим перемирия — тогда боевики усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по армии Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.

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