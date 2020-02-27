Турция заявила о необходимости прекратить огонь в Идлибе

Турция по итогам переговоров с Россией заявила о необходимости в первую очередь добиться прекращения огня в Идлибе. Об этом сообщает телеканал NTV со ссылкой на главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в четверг, 27 февраля.

Турецкая сторона призывает к полному выполнению сочинского меморандума по Сирии и предотвращению гуманитарной катастрофы.

В четверг продолжились переговоры делегаций Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Отмечается, что они длились 3,5 часа.

В ходе этих дебатов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в Идлибе развиваются в пользу возглавляемой им страны. Турецкий министр национальной обороны Хулуси Акара заявил, что Анкара обсуждает с Москвой возможность открытия воздушного пространства Сирии для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее, 26 февраля, между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где обострилась обстановка. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

Россия при разграничении зон предлагает учитывать реальное положение дел в зоне боевых действий, где происходят атаки боевиков.

Турецкий лидер заявил 21 февраля, что происходящее в Идлибе является войной и что агрессию нужно остановить. Он призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля Эрдоган заявил, что начало военной операции в Идлибе — лишь «вопрос времени». Он считает, что проведенные на той неделе переговоры Анкары и Москвы по урегулированию в этой сирийской провинции не принесли результата. Кроме того, политик обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирным идлибцам.

Обстановка в регионе обострилась после попытки российских и турецких войск ввести режим перемирия — тогда боевики усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по армии Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе до конца февраля.