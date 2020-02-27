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Турция обсудила с Россией открытие неба Сирии для своих беспилотников

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Фото: commons.wikimedia.org
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В рамках экспертных переговоров Турция обсуждает с Россией возможность открытия воздушного пространства Сирии для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил в четверг, 27 февраля, министр национальной обороны республики Хулуси Акара каналу NTV.

«Дошли до определенной точки, хотя проблема всё еще есть. У нас есть основания рассчитывать на успех. Обе стороны прилагают усилия», — добавил Акара

27 февраля продолжились переговоры делегаций Москвы и Анкары по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что события в Идлибе развиваются в пользу Турции.

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Накануне 26 февраля в Анкаре начался раунд переговоров российской и турецкой сторон. Между Москвой и Анкарой возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации, где значительно обострилась обстановка. Президент Турции заявил, что его войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5, которые оказались в окружении в результате последнего сирийского наступления. Российская сторона при разграничении зон предлагает учитывать реальное положение дел в зоне боевых действий, где происходят атаки террористов.

21 февраля Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.

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