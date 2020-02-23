Песков подтвердил готовность Путина провести саммит по Сирии

Президент РФ Владимир Путин заинтересован в проведении саммита «четверки» по Сирии, сообщил 23 февраля «РИА Новости» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на призыв президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу между лидерами РФ, Турции, Германии и Франции по вопросу сирийского конфликта.

Песков отметил, что саммит состоится после того, как удастся согласовать графики четырех глав государств.

21 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее в сирийском Идлибе войной и отметил, что агрессия должна быть остановлена. Эрдоган также призвал к совместным усилиям для предотвращения гуманитарного кризиса в регионе. По словам турецкого лидера, в ходе переговоров с Меркель и Макроном было предложено провести саммит по ситуации в Идлибе в Стамбуле 5 марта с участием президента России Владимира Путина.

19 февраля турецкий лидер заявил, что начало военной операции в Идлибе является «вопросом времени». По его словам, проведенные на этой неделе переговоры России и Турции по урегулированию военного конфликта в Идлибе не принесли результата. Он также обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по населению Идлиба.

12 февраля Эрдоган обвинял Москву и Дамаск в атаке на мирное население в Сирии. Россия эту информацию опровергала, отмечая, что продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население страны.

Обстановка в регионе обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли попытку ввести режим перемирия, однако боевики лишь усилили атаки. С 3 февраля Турция неоднократно заявляла о потерях со своей стороны и ответном огне по военным Сирии. Анкара планирует оттеснить войска САР за пределы турецких наблюдательных пунктов в Идлибе и намерена сделать это до конца февраля.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году российская армия по приглашению правительства Сирии начала оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах республики продолжаются зачистки от террористов.