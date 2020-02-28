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Лавров призвал к бескомпромиссной позиции по террористам в Сирии

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Никаких компромиссов с террористами в Сирии быть не должно, заявил в пятницу, 28 февраля, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Люксембурга Жаном Ассельборном.

По его словам, на повестке дня с Люксембургом вопросы, касающиеся мировой политики, в частности, ситуации на на севере Африки и на Ближнем Востоке — в Сирии и Ливии.

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«Россия выступает за налаживание инклюзивного диалога между всеми политическими силами соответствующей страны, выступает за уважение всеми внешними игроками суверенитета и территориальной целостности соответствующих государств. И, конечно, мы выступаем за то, чтобы никаких компромиссов с террористами, которые подняли голову после разразившейся в 2011 году «арабской весны» так называемой, чтобы никаких компромиссов с этими террористами не было», — подчеркнул дипломат.

Глава российского МИД также отметил, что возможность для диалога между Москвой и Астаной всегда есть.

25 февраля Лавров назвал разговоры о заключении перемирия с боевиками в сирийском Идлибе капитуляцией и поощрением их деятельности, что нарушает универсальные конвенции и множество резолюций Совбеза ООН.

28 февраля губернатор расположенной на границе с Сирией провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что турецкие военнослужащие попали под обстрел в сирийской провинции Идлиб, по меньшей мере 33 солдата погибли.

По итогам экстренного совещания у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, на котором обсуждалась ситуация, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что Анкара решила считать лояльные Асаду силы «вражескими целями». Он также пообещал, что виновные в гибели турецких солдат в Сирии заплатят самую высокую цену.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников. 24 февраля Лавров отметил, что Анкара не смогла отмежевать оппозицию, готовую к мирному урегулированию, от террористов.

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