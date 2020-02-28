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Эксперты дали оценку росту напряженности между Россией и Турцией

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Виноградов
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Российская и турецкая армии не заинтересованы в открытом военном столкновении на территории Сирии, считает руководитель Центра по изучению Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин. Об этом он рассказал «Известиям» в пятницу, 28 февраля.

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«Несмотря на высокую напряженность между Анкарой и Москвой, окно для дипломатии по-прежнему остается. За последние годы у стран наработано огромное количество связей и по линии военных ведомств, и по линии дипломатов», — отметил Фитин.

По его словам, стороны задействуют все возможности для достижения хотя бы временного согласия.

Как заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, Турции не следует забывать о том, что Идлиб — это территория независимого государства, какая бы информация ни преподносилась в турецких СМИ. Поэтому турецкая сторона должна соблюдать законы Сирии. По его словам, России и Турции необходимо еще раз провести переговоры, чтобы погасить напряженность.

Красов также выразил сомнение, что турецкий военный штаб уведомлял российскую сторону о каких-либо перемещениях армии Турции в этом регионе.

26 февраля между Россией и Турцией возникли разногласия по Идлибской зоне демилитаризации. Эрдоган отмечал, что его войска не сдадут позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе, и потребовал отступления сирийских войск за линию наблюдательных постов турецкой армии вдоль шоссе М-5. По его словам, турецкая армия в этом районе оказалась в окружении в результате наступления войск Сирии.

В свою очередь, представители Минобороны РФ заявили, что Турция продолжает нарушать сочинские соглашения, поддерживая боевиков в сирийском Идлибе артиллерией и работой беспилотников.

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