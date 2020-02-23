Военные урбанисты: бульдозеры с бомбами и управляемые пулеметы в городских боях

В Сирии активизировались военные действия в провинции Идлиб. Эксперты считают, что наиболее ожесточенные бои развернутся в городах. Именно там на стороне боевиков будет сама городская среда, дающая, в числе прочего, широкие возможности по созданию импровизированного оружия. О новых «городских» угрозах и выводах на будущее — в материале «Известий».

В конце января сирийская армия возобновила активные операции на северо-западе страны. Алеппо окончательно освобожден, на очереди провинция Идлиб. Учитывая, что боевики укреплялись в регионе годами, легко не будет.

Скорее всего, террористические формирования будут опираться на укрепленные населенные пункты, подальше от воздействия авиации и артиллерии. Кроме того, города — это в определенном смысле научные и технические центры исламистов, где на основе опыта боевых действий создаются вооружения и новая тактика.

Впрочем, опыт городских боев изучают не только ближневосточные радикалы. Военные специалисты всего мира обобщают данные. Уже появляются первые выводы, которые пригодятся в разработке теории войны в мегаполисах будущего.

Среда обитания

Город — поле боя будущего. Смещение боевых действий в обширные городские агломерации с населением в десятки, а в будущем сотни миллионов жителей и протяженностью в тысячи километров, это всего лишь вопрос времени.

Уже сейчас значительная часть конфликтов происходит в городах и урбанизированной местности. Со временем эта тенденция будет только усиливаться.

Город_9 Самодельный миномет боевиков во время боев в Алеппо Фото: Global Look Press/Louai Barakat/Imageslive

Характерная особенностью урбанизированных территорий в том, что там сосредоточены все среды, как природные, так и рукотворные. В крупных конурбациях, вроде Атлантического побережья в США (Atlantic Seaboard Conurbation) или т.н. Большой Джакарты в Индонезии, можно найти всё что угодно — от приморской зоны или гор до сетей подземных коммуникаций. В каком-то смысле конфликты в городах настоящего и будущего — это концентрированное выражение идеи «многосредных боевых действий».

В городах особенно сильно влияние информационной среды. Как показывает практика, при боевых действиях в городах практически невозможно полностью захватить, подавить или уничтожить информационную среду в зоне конфликта, и это оказывает существенное влияние на характер боевых действий.

Стороны могут накапливать и передавать полученные опыт и знания: чертежи и схемы вооружения, методики обучения, пропагандистские материалы, карты и многое другое. В некоторых случаях даже формируется база знаний, которая кочует из конфликта в конфликт.

Кроме того, урбанизированная среда до предела насыщена различными видами ресурсов, пригодных для использования их в боевых действиях: материалами, запчастями, мастерскими и — главное — специалистами, способными милитаризировать мирные вещи.

Город_8 Захваченные в Сирии дроны ИГИЛ, использовавшиеся для сбрасывания бомб Фото: rusdrones.ru

Сумма этих факторов дала кумулятивный эффект. На поле боя появились причудливые, но смертоносные вооружения. Некоторые изобретения и тактика их применения оказались настолько эффективными, что привлекли внимание военных специалистов всего мира и вынудили учитывать их при разработке новых поколений оружия, боевой техники и при подготовке бойцов.

Почти все слышали про переделанные для войны коммерческие дроны, но помимо них есть еще два важных направления — модернизация тяжелой техники, военной и гражданской, и автоматизированные системы вооружений. Именно они развиваются наиболее быстро и в определенной степени формируют тенденции развития современных вооружений.

Боевое из бытового

Один из ключевых моментов боевых действий будущего — это обеспечение свободы доступа и маневра для союзных сил и воспрещение ее для сил противника. С точки зрения современных теорий это правило применимо для действий в любой среде, в том числе городской, и трактуется шире, чем просто перемещение войск из точки А в точку Б. В частности, противник должен быть лишен доступа к современным вооружениям и технологиям их создания. Теоретически это должно ослаблять вражеские силы и делать их более уязвимыми для оппонента, владеющего высокотехнологическим оружием.

Город_1 Американский бронеавтомобиль Humvee, уничтоженный в ходе первой битвы за Фаллуджу, апрель 2004 года Фото: REUTERS CLH/FMS

На практике такой подход стимулировал появление вооружений, при создании которых широко использовались гражданские технологии и компоненты. Использовать в военных целях можно почти что угодно. С другой стороны, ограничить или запретить ввоз гражданской продукции в какой-либо регион крайне затруднительно. Для подобных действий попросту нет правовых оснований.

В то же время гражданские технологии позволяют «на коленке» создавать вооружения с возможностями, близкими к современным.

К примеру, в ходе битвы за Фаллуджу в 2004 году обороняющиеся создали примитивную систему оповещения, разместив баллоны с пропаном вдоль основных коммуникаций и наблюдателей на минаретах. Где происходил подрыв баллона — туда направлялся минометный удар.

В 2015 году в Киркуке был зафиксирован первый случай применения дистанционно управляемой пулеметной установки. Позже в ходе битвы Мосул и Ракку были обнаружены десятки различных «роботизированных» огневых точек. На самодельные станки устанавливалось самое разнообразное вооружение — от тяжелых пулеметов до снайперских винтовок и даже экзотического «штурмгевера» (StG-44, немецкая штурмовая винтовка времен Второй мировой). В свою очередь, для управления и наблюдения использовались компоненты от радиоуправляемых игрушек, игровых приставок, телефонов и другой бытовой электроники.

Город_2 Иракский повстанец с немецкой штурмовой винтовкой времен Второй мировой войны StG-44 Фото: vpk-news.ru

Роботизация сил террористов и негосударственных военных формирований — тенденция неизбежная и крайне опасная. Она позволяет террористам высвободить силы, убрать бойцов из наиболее опасных мест, вести подрывную активность с меньшей опасностью для себя. Вариантов применения видится еще больше, учитывая, что негосударственных акторов обычно не сдерживают ни этические соображения, ни международное право.

Немирный бронетрактор

В настоящее время бомбы на базе автомашин, строительной и боевой техники — это один из самых мощных и опасных видов вооружений в арсеналах террористических группировок и многочисленных парамилитарных формирований.

Считается, что они не имеют доступа к рынку боевой техники, однако арсеналы террористов пополняются захваченными или восстановленными боевыми машинами.

В урбанизированной среде они получают свободный доступ к тяжелой строительной и специальной технике — бульдозерам, тракторам, фронтальным погрузчикам. Импровизированные боевые машины на основе последних получили особенно широкое распространение из-за более высокой по сравнению с гусеничной техникой скоростью.

Город_3 Бронированный ковшевой погрузчик, использовавшийся боевиками ИГИЛ в Сирии Фото: shushpanzer-ru.livejournal.com

Еще в 2013–2014 годах во время экспансии ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии тяжелую технику начали использовать сразу и для оборонительных, и для наступательных целей. В первом случае «по специальности» — для быстрого строительства укреплений. Во втором — наступающим группировкам придавали тяжелую спецтехнику для разрушения вражеских оборонительных сооружений. Чуть позже бульдозеры начали оснащать импровизированной броней и объединять в группы с машинами-бомбами. Бронетрактор проделывал проход в заграждениях, куда и устремлялись смертники на автомобилях.

В 2015 году произошел очередной шаг в развитии террористической спецтехники — на нее начали устанавливать взрывные устройства. Бронетракторы нового типа теперь не только расчищали дорогу машинам-бомбам, они сами стали своего рода управляемыми снарядами.

Показательна история, произошедшая в ходе битвы за Рамади. Иракские военные разместились в высотном здании. Для защиты от бомбистов-смертников здание окружили двойным кольцом бетонных блоков, за подходами велось наблюдение, обороняющиеся были наготове. Казалось бы, надежная защита.

Город_4 Самодельный бронеавтомобиль боевиков ИГИЛ, брошенный при отступлении в одном из сирийских городов Фото: twitter.com

Но принятых мер оказалось недостаточно. Бронированный фронтальный погрузчик разрушил заграждения и, несмотря на огонь защитников, достиг своей цели. А вслед за ним приехала и «основная боеголовка» — машина-бомба на базе пожарного грузовика. Взрыв был настолько сильным, что восьмиэтажное строение было полностью разрушено.

В ходе дальнейшего развития появились двухместные машины с рубками или башенками для пулеметчиков. Кроме того, в их конструкцию начали включать элементы захваченной боевой техники, например блоки с бронированными стеклами. С определенного момента эксперты начали отмечать и некую унификацию конструкции. Конечно, до настоящей стандартизации еще далеко, но общие технические решения уже заметны. Более того — видно, что качество техники и тактика постоянно улучшаются и усложняются.

Известны случаи применения комбинаций из машин-бомб, управляемых смертниками, которых по рации направляют наблюдатели, получающие «картинку» с дронов. В сумме это аналог корректируемого боеприпаса, только часть функций электроники выполняет группа людей.

Город_5 Бронированный самосвал «КамАЗ», брошенный на дороге в Сирии Фото: youtube.com

Примечательно, что менее радикальные организации, доктрины которых не включают обязательную мученическую смерть, работают над более сложными техническими решениями. В частности, они создают импровизированные БТР и БМП на базе гражданской техники и даже используют дистанционно управляемые машины-бомбы. Пока зафиксированы случаи применения бульдозеров, но высока вероятность, что это направление будет развиваться и телеуправляемая техника, в том числе и на базе боевых машин, получит более широкое распространение.

Далеко идущие последствия

Быстро меняющаяся ситуация городского боя требует быстрых, зачастую нетривиальных решений. Городская среда сложна сама по себе, а ее свойства могут и будут способствовать постоянному появлению новых вызовов. Надо сказать, что конфликты последних десятилетий показали, что к большинству из «урбанистических» проблем современные армии не готовы. Требуются значительные вложения и усилия, которые должны коснуться и боевой техники, и самих солдат.

Если в области доктрины всё понятно — технологически развитые страны в той или иной степени двигаются в сторону многосредных боевых действий, то на более низких уровнях конкретики пока меньше.

Эксперты сходятся на том, что для городских боев придется тренировать «городских» солдат. Несмотря на то что большинство современных военнослужащих — это жители городов, их происхождение не дает им автоматического преимущества и не делает более приспособленными для сражений в урбанизированной местности.

Город_6 Медик оказывает помощь раненому морскому пехотинцу. Рота H 2-го батальона 5-го полка морской пехоты, Хюэ, 6 февраля 1968 года Фото: commons.wikimedia.org

Капитан армии США Рон Кристмас упоминал об этом, вспоминая бои за вьетнамский город Хюэ в 1968 году: «Никто из моих людей не был подготовлен к городским боям. Это забавно, поскольку, когда мы воевали в глуши, парни из провинции чувствовали себя превосходно. А в городе мои парни из Гарлема и Южной Филадельфии просто застывали на месте».

Современных «парней из пригорода» придется переучивать, чтобы они начали воспринимать город не так, как привыкли в мирной жизни: видеть и использовать неочевидные пути перемещения, распознавать угрозы в обычных предметах, в принципе иначе взаимодействовать с городской средой.

Очевидно, что обучение должно быть серьезнее коротких курсов, в лучшем случае дающих набор базовых навыков. Этого явно недостаточно, учитывая перспективы масштабных боев в мегаполисах будущего. «Городские бойцы» будут иначе взаимодействовать между собой, им потребуется другая боевая техника, средства связи, поддержки и обеспечения — почти всему придется учиться заново.

При этом неучтенная проблема может «вылезти» в неожиданном месте. Например, в ходе боев за Фаллуджу в 2004 году выяснилась необходимость усиленного питания солдат. Тяжелые бои в городской среде, изобилующей опасными местами, истощала солдат психически и физически. Это подстегивало метаболизм , что, в свою очередь, заставляло солдат больше есть и пить. В результате любая щель в машинах, идущих на передовую, была забита бутылками с водой и полевыми рационами.

Город_7 Американские морские пехотинцы эвакуируют с поля боя тяжелораненого в ходе штурма Фаллуджи, ноябрь 2004 года Фото: commons.wikimedia.org

Над проблемой активно работают в некоторых странах мира. Это заметно по перечню изменений, которые предлагаются в рамках модернизации армии США и требованиям к перспективной боевой технике. В 2018 году подкомитет палаты представителей США по разведке и возникающим угрозам поддержал создание школы по обучению боевым действиям в городе.

Кроме того, в США и Великобритании уже несколько лет проходят специализированные учения и осторожно обсуждается мысль о создании экспериментального «городского» соединения бригадного типа.