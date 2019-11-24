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СМИ узнали о сроках разработки Россией тактики применения роботов в городских боях

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Российские оборонные предприятия к началу 2020 года представят свои предложения по тактикe и способам применения роботов в боевых действиях в городских условиях. Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в обороннo-промышленном комплексe.

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Cобеседник агентства отметил, что сейчас одной из проблем развития российской военной робототехники является отсутствиe единой концепции применения роботов армией.

«Сегодня одна из основных задач российского ВПК — совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне. Перед нами руководство страны поставило задачу сформировать перспективный облик такой техники», — рассказал источник

Он добавил, что «пока мы с трудом отвечаем на вопросы, почему мы воюем в городах, а используем стратегическое оружие».

Накануне сообщалось, что группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер», которую впервые представили в октябре на Магнитогорском испытательном полигоне.

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