Группировки боевых роботов создадут в России

Группировки роботов, способных решать боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году. Об этом «РИА Новости» сообщил в субботу, 23 ноября, источник в оборонно-промышленном комплексе.

Технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе «Маркер», которую впервые представили в октябре на Магнитогорском испытательном полигоне.

Собеседник агентства отметил, что «задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года».

Он добавил, что к 2025 году проект должен быть закрыт в опытно-конструкторском плане. Затем начнется интеграция автономных роботизированных группировок в систему управления Вооруженных сил РФ.

Пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Предполагается, что каждый робот будет выполнять специфические задачи. По словам источника, в том числе можно создать транспортно-заправочную машину.

Кроме того, рассматривается возможность оснастить роботизированное шасси стрелково-гранатометным модулем, который способен запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.

Собеседник подчеркнул, что «в будущем эти машины столкнутся с себе подобными», а «ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности».

В апреле стало известно о планах США по строительству флота из роботов для более эффективного противодействия России и Китаю. Американские ВМС с 2020 по 2024 год предлагают выделить около $4 млрд на закупки десяти крупных беспилотных надводных и девяти подводных судов.