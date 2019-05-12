СМИ сообщили о планах Южной Кореи вооружить армию боевыми роботами к 2024 году

Вооруженные силы Республики Корея рассматривают возможность начать использовать роботов, напоминающих животных, во время боевых действий. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap со ссылкой на доклад агентства по программам закупок вооружений в воскресенье, 12 мая.

В случае успешной реализации плана военнослужащие Южной Кореи начнут использовать с 2024 года антропоморфных роботов, а также машины, похожие на насекомых, птиц, змей и морских животных.

«Биометрические роботы изменят характер боевых действий в будущем, поэтому ожидается, что сопричастные к разработке подобных устройств технологии приведут к последствиям, благоприятным для военной промышленности», — цитирует Yonhap слова представителя агентства.

Ранее, 18 апреля, стало известно о планах США по строительству флота из роботов для более эффективного противодействия России и Китаю.