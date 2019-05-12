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СМИ сообщили о планах Южной Кореи вооружить армию боевыми роботами к 2024 году

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Фото: Global Look Press/Ryu Seung-Il
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Вооруженные силы Республики Корея рассматривают возможность начать использовать роботов, напоминающих животных, во время боевых действий. Об этом сообщило корейское агентство Yonhap со ссылкой на доклад агентства по программам закупок вооружений в воскресенье, 12 мая.

В случае успешной реализации плана военнослужащие Южной Кореи начнут использовать с 2024 года антропоморфных роботов, а также машины, похожие на насекомых, птиц, змей и морских животных.

«Биометрические роботы изменят характер боевых действий в будущем, поэтому ожидается, что сопричастные к разработке подобных устройств технологии приведут к последствиям, благоприятным для военной промышленности», — цитирует Yonhap слова представителя агентства.

Ранее, 18 апреля, стало известно о планах США по строительству флота из роботов для более эффективного противодействия России и Китаю.

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